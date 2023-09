Weil

vor 34 Min.

Bauprojekt in Weil: "Mit schlauen Grundrissen möglichst viele Möglichkeiten schaffen"

Plus Der Bau des Multifunktionshauses mit Feuerwehrhalle geht zügig voran. Doch das Projekt ist so innovativ, dass es Förderstellen überfordert.

Von Vanessa Polednia Artikel anhören Shape

Bauarbeiter wuseln über die Baustelle am Mitterweg in Weil, ein Architekt und der Bauleiter begutachten den aktuellen Stand und ein Kran transportiert schweres Gut von A nach B. Nördlich des Kindergartens an der Hochstraße entsteht zurzeit ein innovatives Multifunktionshaus mit Feuerwehrhalle. Wie die Bezeichnung verdeutlicht, sollen darin möglichst viele Nutzungsmöglichkeiten kombiniert werden. Alle 14 Tage trifft sich die Steuerungsgruppe einige hundert Meter im Weiler Rathaus entfernt, um den aktuellen Stand zu besprechen. So auch Mitte September.

Vor Ort, an der Baustelle, sind bereits die Grundmauern des Multifunktionshauses und das Fundament der Feuerwehrhalle erkennbar. Dass es flott und nach Planung vorangeht, kann auch Bauleiter Josef Schäffler vom Bauunternehmen Ditsch aus Prittriching bestätigen. Das sei der guten Planung und dem eingespielten Team geschuldet – in der Konstellation habe man schon den neuen Kindergarten umgesetzt –, jedoch auch der generellen Lage in der Baubranche. "Lieferengpässe, wie wir sie noch vor einem Dreivierteljahr hatten, gibt es gerade nicht", schildert Schäffler. Die einhellige Meinung, dass der Baumboom der vergangenen Jahre durch gestiegene Zinsen einen Dämpfer erfahren hat, kann auch der Bauleiter ebenfalls bestätigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen