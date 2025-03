Sperrung am Bahnübergang Leeder führt zu mehr Verkehr auf den Feldwegen

Auf ein temporäres Problem wies Bürgermeister Erwin Karg in der vergangenen Gemeinderatssitzung in Fuchstal hin. Demnach sei derzeit viel Betrieb auf den Feldwegen in und um Fuchstal, da der sonst viel befahrene Bahnübergang in Leeder derzeit bis Ende März gesperrt ist. Dort wird nach langem Hin und Her eine Bahnschranke eingebaut. Jahrelang wurden die Gleise von Arbeitern mit Absperrband gesichert – jedes Mal, wenn ein Zug durchfuhr. Die Sperrung sorgt nun jedoch an anderer Stelle für Probleme zwischen Autofahrern und Fußgängern, wie Bürgermeister Karg in der Sitzung schilderte.

