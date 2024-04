Sind die Protestplakate wirklich ein Problem?

Plus Zu den Bannern am Straßenrand gibt es eindeutige Vorschriften. Andere Formen des Protests dürften allerdings weit mehr Menschen ein Dorn im Auge sein.

Mit den Bauernprotesten kamen auch die Protestplakate im Landkreis Landsberg auf, von denen einige an stark frequentierten Straßen zu sehen sind. Eine Anfrage der Landtagsabgeordneten Gabriele Triebel (Grüne) an die Staatsregierung hat ergeben, dass es für viele davon eigentlich eine Baugenehmigung bräuchte. Das Landratsamt reagiert in der Angelegenheit und fordert Grundstückseigentümer zum Abbau auf. Andere Formen des Protests dürften allerdings weit mehr Menschen ein Dorn im Auge sein.

Gabriele Triebel ist Landtagsabgeordnete und vertritt in dieser Funktion die Menschen in ihrem Wahlkreis. Wenn die Plakate, wie sie gegenüber unserer Redaktion schildert, teils für Unmut sorgen und als störend empfunden werden, ist es ihre Aufgabe dem nachzugehen. Einige der Banner sind schon seit Wochen am Straßenrand zu sehen. Und das Landratsamt handelt nun ausgesprochen schnell und sucht den Kontakt mit den Grundstückseigentümern, was nicht zuletzt auf die eindeutigen, geltenden Vorschriften zurückzuführen ist. In der Tat sollte gleiches Recht für alle gelten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen