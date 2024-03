Montagsdemos: Eine Strategie gegen Lärm und Co. ist gefragt

Plus Die Anwohnenden der Landsberger Altstadt fühlen sich nicht ernst genommen. Was können Landratsamt und Stadt tun?

Dass das Versammlungsrecht ein hohes Gut sei, damit werden die Forderungen des Bürgerforums nach schärferen Auflagen für die Montagsdemos in Landsberg immer wieder abgetan. Doch reizen Polizei, Landratsamt und Stadt ihre Möglichkeiten wirklich aus?

Hupende Fahrzeuge, Lautsprecherdurchsagen, laufende Motoren: Ist das wirklich zumutbar? Jeden Montag, in den engen Straßen der Landsberger Altstadt? Die Antwort lautet Nein. Der Druck, den das Bürgerforum mit seinen Aktionen ausübt, die öffentliche Meinung und die Kritik von Passanten und Anwohnenden vor Ort haben wohl so manchen Teilnehmenden der Montagsdemos nachdenken lassen. Mittlerweile sind deutlich weniger Fahrzeuge und Teilnehmende dabei.