Protestwoche der Landwirte: Wo drohen in Bayern Verkehrsbehinderungen?

Die Protestwoche der Landwirte hat begonnen und bereits am Montag für zahlreiche Verkehrsbehinderungen in Bayern gesorgt. Welche Straßen blockiert sind.

Wegen Kürzungen im Agrarbereich gehen Landwirte in dieser Woche bundesweit auf die Straße. Auch in Bayern sind zahlreiche Aktionen geplant, laut Innenministerium waren mehr als 200 Versammlungen mit Tausenden Traktoren angemeldet. Darunter sind Großkundgebungen in München, Augsburg und Nürnberg am Montag, Mittwoch und Freitag.

Während der Protestwoche warnten mehrere Landratsämter vor Verkehrsbehinderungen. In manchen bayerischen Schulen wurde Distanzunterricht angeordnet. Schülerinnen und Schüler, die es nicht zum Unterricht schaffen, müssen die Schule informieren und gelten laut Kultusministerium dann als entschuldigt.

Bauern-Protestwoche: Verkehrsbehinderungen in Schwaben

Am Montagmorgen ist die B12 im Allgäu zwischen 8 und 12.30 Uhr komplett gesperrt. Betroffen ist ein Teilstück zwischen den Anschlussstellen Geisenried und Kraftisried in beide Richtungen. Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, erwartet das Landratsamt Ostallgäu auch auf den Nebenstraßen Behinderungen. Eine Umleitung sei nicht ausgeschildert.

Auch im Nördlinger Ries waren am Montagmorgen viele Traktoren auf den Straßen. Um 10 Uhr fand in Nördlingen auf der Kaiserwiese eine Kundgebung statt, im Anschluss wollten die Landwirte im Konvoi von dort nach Donauwörth fahren. Dort ist dann um 13 Uhr eine Kundgebung geplant.

Auch in anderen Teilen Schwabens kommt es am Montag zu Verkehrsbehinderungen:

Massive Verkehrsbehinderungen in Oberbayern wegen Bauern-Protestwoche

Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, rechnet die Polizei im nördlichen Oberbayern mit massiven Verkehrsbehinderungen. Allein in der Region Ingolstadt waren bis zu 2000 Traktoren erwartet. Davon sind auch das Stadtgebiet und der öffentliche Nahverkehr betroffen. Demonstrationszüge haben bereits ab 5 Uhr morgens den Berufs- und Schulverkehr beeinträchtigt.

Auch in München könnte es wegen der sternförmigen An- und Abfahrt von Traktorkolonnen zur großen Versammlung um 11 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen. Im Berchtesgadener Land ist wegen mehrerer angekündigter Demonstrationen von Landwirten seit 8 Uhr mit erheblichen Verkehrsbehinderungen auf mehreren Strecken zu rechnen.

Auch diese oberbayerischen Regionen sind vom Protest betroffen:

Autobahnauffahrten in Unterfranken sind wegen Bauern-Protestwoche dicht

In Unterfranken blockieren Landwirte vor allem die Auffahrten an Autobahnen. Dabei sollen beispielsweise die A3 im Raum Aschaffenburg, Würzburg und Kitzingen, die A7 im Raum Würzburg/Schweinfurt oder die A70 im Raum Schweinfurt/Haßberge Schwerpunkte sein. Zudem rechnen Polizei und Kommunen mit Aktionen im gesamten Regierungsbezirk.

Auch die groß angelegte Sternfahrt mit Traktoren nach Biebelried im Landkreis Kitzingen könnte Auswirkungen in mehreren Regionen haben. Laut der Stadt Würzburg, starten die langsam fahrenden Fahrzeuge um etwa 14 Uhr in Volkach, Karlstadt, Giebelstadt und Werneck. Deshalb wird es auch in Würzburg zu Verkehrsbehinderungen kommen.

An der A3 bei Würzburg-Heidingsfeld fand bereits um 6 Uhr eine Kundgebung statt. Laut dem Landratsamt sind die Anschlussstellen Helmstadt, Kist, Heidingsfeld und Randersacker an der A3 betroffen. Auch an den Anschlussstellen Gramschatzer Wald und Würzburg/Estenfeld an der A7 kam es zu Behinderungen.

Am Nachmittag werden auch die Auffahrten entlang der A3 im Raum Aschaffenburg betroffen sein. Um 15.30 Uhr fahren Landwirte von Großostheim nach Aschaffenburg. Eine weitere Fahrt startet um 17 Uhr von Hösbach Richtung Aschaffenburg. Die Stadt Schweinfurt rechnet mit einer Blockade der Auffahrten zur A70. Im Landkreis Bad Kissingen wollen Landwirte die Auffahrten an der A7 und der A71 mit ihren Traktoren verengen. Im Landkreis Haßberge könnte die Auffahrt zur A70 vielerorts nicht möglich sein.

Blockaden und Kundgebungen in Niederbayern und der Oberpfalz

Auch Niederbayern und die Oberpfalz bleiben nicht von den Protesten verschont. Landwirte wollen dort temporär Auffahrten zu Bundesstraßen und Autobahnen zu blockieren. Insbesondere die Zufahrten zur A3, zur A92 und zur A93 sowie für die Zufahrten zu zahlreichen Bundesstraßen sind davon betroffen.

In Landshut, wo seit 6 Uhr mit bis zu 500 Traktoren protestiert wird, wird mit massiven Behinderungen gerechnet. Auch die Auffahrten zur Autobahn A92 in Altdorf, Landshut-Nord und Landshut-Essenbach sollen jeweils in beide Fahrtrichtungen durch Traktoren blockiert werden. Auf dem Landshuter Messegelände fand um 10 Uhr eine zentrale Abschlusskundgebung mit etwa 500 Landwirten und deren Traktoren statt. Auch in weiteren größeren Städten wie Straubing, Deggendorf, Passau, Regensburg, Cham, Amberg und Weiden finden Proteste statt.

Bauern-Protestwoche: Mist auf Autobahnzufahrt in Franken

Die Polizei berichtete am Montagmorgen, dass auf einer Zufahrt zur A93 bei Selb Stroh, Mist und Silage auf der Fahrbahn gelegen hätten. Die Straße habe gereinigt werden müssen. In Mittelfranken blockierten Traktoren eine halbe Stunde lang bei Erlangen-Frauenaurach unangemeldet eine Auffahrt zur A3. Bei Maroldsweisach im Landkreis Haßberge kamen in den Morgenstunden Hunderte Traktoren, Lastwagen und Baufahrzeuge nahe einer Kreuzung der Bundesstraßen 303 und 279 zusammen und sorgten für Verkehrsbehinderungen.

Landwirte, Spediteure und Handwerker machen sich auch aus der Region Bayreuth am Montagmorgen auf den Weg zum Volksfestplatz in Bayreuth. Sie starteten um 10 Uhr an sechs verschiedenen Orten im Landkreis. Zwischen 13 und 15 Uhr wird es auf dem Bayreuther Volksfestplatz mehrere Redebeiträge geben. Auch während der Sternfahrt und nach 15 Uhr rechnet die Polizei auf den Straßen nach und aus Bayreuth heraus mit Behinderungen.

Der Bayerische Bauernverband plant in Bamberg eine Großdemonstration ab 11 Uhr, die an der Brose-Arena startet. Landwirte fahren zuvor in Zehner-Gruppen aus dem Landkreis Bamberg und aus Forchheim in die Stadt. Im Landkreis Bamberg wurden zudem zwischen 6 und 8 Uhr Autobahnanschlussstellen mit Traktoren blockiert. Die Polizei in Mittelfranken rechnet insbesondere im Bereich der A3 den ganzen Tag über mit Verkehrsbehinderungen.