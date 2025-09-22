Landkreis finanziert Sanierung des Schwimmbads im Gymnasium St. Ottilien

Ende Januar berichtete unsere Redaktion, dass das Neubauprojekt des Schulwerks der Diözese Augsburg für das Rhabanus-Maurus-Gymnasium in St. Ottilien ins Stocken geraten ist. Jetzt wurde im Kreisausschuss über eine Neuplanung berichtet. Die sieht unter anderem die Sanierung des Schwimmbads vor. Die Kosten in Höhe von rund 570.000 Euro soll der Landkreis übernehmen, so der Antrag des Schulwerks. Dabei hat der Kreistag bereits im März 2023 beschlossen, sich mit etwa 9,1 Millionen Euro am Neubau des Gymnasiums zu beteiligen, bei Gesamtkosten von rund 46 Millionen Euro.

Das Schulwerk ist seit 1975 Träger des Gymnasiums. Eigentümerin des Schulgeländes ist die Erzabtei. Wie in der Sitzung des Kreisausschusses bekannt wurde, befindet sich das Schulwerk aktuell in der Neuplanung, da die bisherigen Planungen aus Gründen des Denkmalschutzes hinfällig geworden seien. Wie Ende Januar berichtet, setzte das Neubaukonzept unter anderem voraus, dass der Katharinenbau abgerissen wird. Dabei handelt es sich um ein Gebäude aus der Gründungszeit von St. Ottilien.

Alternative: Auf Sporthallen in Türkenfeld und Eching ausweichen?

Bei der neuen Planung werden nun die beiden bislang vorgesehenen Baukörper zu einem verschmolzen, wie in der Sitzungsvorlage für den Kreisausschuss informiert wird. Aus Kostengründen sei der Abriss des Schwimmbads vorgesehen, die bisherige Sporthalle soll dagegen erhalten werden. Die Sporthalle biete aber nicht die für ein dreizügiges Gymnasium vorgeschriebene Kapazität. Deswegen wäre es laut Schulwerk notwendig und möglich, Sporthallen in Türkenfeld und Eching zu nutzen. Allerdings müssten die Schüler dann auch mit Bussen dorthin gefahren werden, wie Landrat Thomas Eichinger (CSU) in der Sitzung sagte.

Das Kloster wandte sich nun an den Landrat. Die Idee: Das Schwimmbad (25-Meter-Becken) nicht abreißen, sondern sanieren und so die Sporthallenkapazitäten sichern. Das Schulwerk solle beantragen, dass der Landkreis die Kosten der Sanierung übernimmt. Landrat Eichinger warb im Kreisausschuss dafür, den Antrag zu befürworten. Das Gymnasium habe für den Landkreis, der drei eigene Gymnasien als Sachaufwandsträger betreibt, von zentraler Bedeutung.

Ein Stundenkontingent für Wasserwacht und Vereine festschreiben

Der Neubau einer Dreifach-Sporthalle würde wohl rund neun Millionen Euro kosten, an denen sich der Landkreis ebenfalls beteiligen müsste, so Eichinger. Die Kosten für die Sanierung des Schwimmbads seien da das kleinere Übel, gleichzeitig könnten es Vereine aus der Umgebung nutzen. Das wollte Renate Standfest (Grüne) festgeschrieben wissen und forderte, für Wasserwacht und Vereine ein Stundenkontingent festzulegen. Am Ende stimmte der Kreisausschuss mit 13:0 Stimmen dafür, den Zuschuss zu bewilligen.