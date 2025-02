59 erste Preise bei Jugend musiziert in Landsberg

Die Qualität scheint von Jahr zu Jahr höher zu werden: Beim Regionalwettbewerb Jugend musiziert für die Landkreise Garmisch-Partenkirchen, Weilheim-Schongau und Landsberg wurden von den Juroren 59 erste Preise verteilt, 26 davon (ab Altersgruppe II) erhielten zusätzlich die Weiterleitung zum Landeswettbewerb Anfang April in Augsburg. 23 Solisten oder Ensembles wurden für ihr Vorspiel mit einem zweiten Preis belohnt und nur einmal wurde ein dritter Preis vergeben.

Die Teilnahme ist dem musikalischen Nachwuchs wichtig: Aus den Schulen kommen Klagen über immens hohe Krankheitszahlen, bei Jugend musiziert in Landsberg mussten nur drei der 86 angemeldeten Wertungen als Solo oder Ensemble ihr Vorspiel wegen Krankheit absagen. Wie engagiert Kinder und Jugendliche an dieses Wettbewerbs-Format herangehen, wie wichtig ihnen die Teilnahme ist, lässt sich ganz gut an Sophie Betzl festmachen. Sie trat gemeinsam mit Josephine Schackow in der Kategorie Harfen-Duo, AG III an – mit gerissener Sehne in der Schulter. „Och, das behindert mich eigentlich nicht“, meinte Sophie nach dem Vorspiel, das von der Jury mit einer Weiterleitung zum Landeswettbewerb belohnt wurde.

In der Kategorie Violine waren in Landsberg zwei Wertungssäle notwendig

Die zahlenmäßig größte Gruppe war die Kategorie Violine solo. Zwei Wertungssäle waren allein dafür ganztägig nötig, zwei Jurys waren im Saal der städtischen Sing- und Musikschule und im Pfarrsaal Mariä Himmelfahrt mit Beurteilungen und bis in den Abend hinein, mit Beratungsgesprächen beschäftigt. Generell steht die Streicherfamilie offensichtlich derzeit hoch im Kurs. Neben der Violine waren auch Viola und Violoncello solistisch vertreten. Dazu kommt die Kategorie Kammermusik mit Klavier, mit Violine, Viola, Violoncello. Erfreulich: Alle drei in dieser Kategorie angetretenen Ensembles, zwei davon aus Landsberg, erhielten die Weiterleitung.

Für Birgit Abe, Leiterin der städtischen Sing- und Musikschule und Hauptverantwortliche für den Regionalwettbewerb Landsberg, ist die Veranstaltung erfolgreich verlaufen. Als positiv empfand sie, dass elf der an der Schule beschäftigten Musikpädagoginnen und Pädagogen Nachwuchs aus ihren Klassen für den Wettbewerb vorbereitet hatten und das sehr gut, wie an den jeweiligen Beurteilungen deutlich wurde. Erfreulich war der auffallend gute Publikumszuspruch. Dank eines von den Organisatoren herausgegebenen Programmhefts konnten sich Musikinteressierte ein ganz persönliches Programm zusammenstellen.

Für den weitergeleiteten musikalischen Nachwuchs – das betrifft auch sechs Solisten und drei Ensembles aus dem Landkreis Landsberg – heißt es jetzt weiter üben und möglicherweise Tipps der Jury aus den Beratungsgesprächen umzusetzen, um für den Landeswettbewerb fit zu sein. Dieser findet heuer an den Tagen zwischen dem 2. und 9. April in Augsburg statt.