Neue Polizei-Dienststellenleiterin Nina Vallentin ist offiziell im Amt

Mit Polizeioberrätin Nina Vallentin gewinnt die Polizeiinspektion Landsberg eine erfahrene Leiterin für sich. Bei ihrer offiziellen Amtseinführung wurden ihre Kompetenz und Expertise mehrfach genannt. Denn ein unbeschriebenes Blatt ist die 49-Jährige nicht: Sie absolvierte die Polizeiführungsakademie in Münster, arbeitete in einem Sachgebiet des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, war Dienstgruppenleiterin in Germering und leitete von 2018 bis 2025 die Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck. In Landsberg beginnt nun ein neues Kapitel für Vallentin. Sie folgt auf Thomas Rauscher, der im Januar verabschiedet wurde.

Die Stadt Landsberg und 17 weitere Gemeinden fallen in ihren neuen Zuständigkeitsbereich. Kerstin Schaller, Präsidentin des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, begrüßte Vallentin im Sitzungssaal des Landsberger Landratsamtes offiziell. Wie sie erzählte, habe die Arbeit von Vallentin in Landsberg bereits mit einem Paukenschlag begonnen: „An ihrem ersten Arbeitstag gab es eine Demonstration gegen die Gasbohrung in Reichling. Dort hat Nina Vallentin direkt den Einsatz geleitet“, so Schaller. Wie sie sagte, ist Landsberg im Vergleich zu Fürstenfeldbruck, dem vorigen Einsatzgebiet Vallentins, anders beschaffen. „Der Landkreis Landsberg ist doppelt so groß wie der Landkreis Fürstenfeldbruck, hat aber nur die Hälfte der Einwohner“, erklärte Schaller. Besonders relevant seien im Landkreis somit die Einsatzwege.

Dienststellenleiterin Nina Vallentin lebt weiterhin im Landkreis Fürstenfeldbruck

Vallentin selbst gefalle Landsberg bisher sehr gut. „Der Landkreis ist sehr lebenswert, mit dem Lech, der Altstadt und den Menschen“, befand sie. Der Schlüssel zum Erfolg sei für sie als neue Leiterin die gute, institutionenübergreifende Zusammenarbeit. „Sicherheit ist keine Selbstverständlichkeit“, betonte sie. Sie blicke neugierig in die Zukunft und freue sich auf ihre neue Aufgabe.

Auch die stellvertretende Landrätin Margit Horner-Spindler begrüßte die 49-Jährige herzlich im Landkreis und übergab der neuen Leiterin einen Blumenstrauß. „Sie bringen einen großen Erfahrungsschatz mit“, sagte Horner-Spindler. Anschließend dankte sie allen Polizistinnen und Polizisten im Landkreis für ihren Einsatz. „Eine Polizeiinspektion ist weit mehr als eine Behörde“, resümierte die stellvertretende Landrätin.