Gasbohrung in Reichling: Was ist der richtige Weg?

Von Lisa Gilz - vor 17 Min.

Ist das Grundwasser in Gefahr oder wäre das geplante Erdgasprojekt sogar umweltfreundlich? Bürgerinitiative, Gemeinde, Naturschutzorganisationen und Gasfirma äußern sich.

2022 erteilte der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger die Erlaubnis, im Landkreis Landsberg nach Erdgas zu bohren. Diese Erlaubnis hat die Firma Genexco bis 2025 und möchte auf dem Gemeindegebiet Reichling eine Testbohrung durchführen. Mittlerweile haben sich Greenpeace Bayern und der Bund Naturschutz gegen das Projekt geäußert. Die Firma Genexco Gas hält daran fest, dass regionale Gasförderung auch ein Beitrag zum Umweltschutz ist. Eine Bürgerinitiative, die sich gegen das Projekt gebildet hat, sagt, das Risiko an der Stelle sei zu groß. Die Gemeinde versucht eine Informationsveranstaltung zu organisieren, an denen unparteiische Sprecher teilnehmen.

Es soll einen Infoabend zum geplanten Ergasprojekt in Reichling geben

Johannes Hintersberger, Bürgermeister der Gemeinde Reichling: „Oft wird momentan der Name unserer Gemeinde in Zusammenhang mit der Aufsuchung von Kohlenwasserstoffen gebracht, allerdings verrät der Name der Bestandsbohrung schon mehr über das Ausmaß dieses Vorhaben. Ja, die Bohrung liegt auf der Gemarkung der Gemeinde Reichling, allerdings erstreckt sich das derzeitige Aufsuchungsgebiet von Ammersee bis Lech, welches deutlich mehr Gemeinden beteiligt als nur die hiesige. Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung haben wir als Gemeinde transparent wie nur möglich dieses Vorhaben im Gremium behandelt und zur Wahrung unserer Lebensqualität und Sicherheit dementsprechend eine Stellungnahme an die Genehmigungsbehörde abgegeben.

