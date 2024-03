Müssen sich Reichlinger auf Erdbeben gefasst machen?

Plus Das Thema Gasbohrung beschäftigt die Bürgerinnen und Bürger. Die Sorgen um Bodenverseuchung oder Erdbeben seien in Reichling unbegründet, erklärt der zuständige Geologe.

Dass der Tagesordnungspunkt "Informationen zur Exploration der Gasbohrung" in der Bürgerversammlung besprochen wurde, anstatt eine eigene Veranstaltung dazu anzubieten – sowie 2022 versprochen –, kam bei einigen Reichlingern und Reichlingerinnen nicht gut an. Dennoch konnten zumindest zwei der drei Vertreter der Firma Genexco bereits einige Fragen beantworten und Informationen zu der Bohrung geben. Ob eine weitere Infoveranstaltung innerhalb eines Abends stattfinden kann, steht noch nicht fest, soll aber im Gemeinderat besprochen werden.

2022 erteilte der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger die Erlaubnis im Landkreis Landsberg nach Erdgas zu bohren. Damals hieß es in einer Pressemitteilung: "Angesichts der explodierenden Gaspreise wollen wir als Bayerische Staatsregierung alle Optionen nutzen, um die Krise zu entschärfen. Deshalb unterstützen wir auch die Suche nach heimischem Erdgas."