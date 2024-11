Basketball: Beide Landsberger Teams kämpfen um Punkte

Eine lange Pause haben die Basketballerinnen der DJK Landsberg hinter sich - rund vier Wochen ist es her, als der Aufsteiger mit einem Heimsieg in die Bezirksoberliga startete. Am Samstag steht nun das zweite Spiel bei AK Tigers München statt. Für die HSB-Herren geht es dagegen nahtlos weiter: Nach dem Heimsieg gegen Grünwald sollen am Sonntag in Forstenried die nächsten Punkte her.

Bereits drei Spiele haben die Tigers München absolviert, neben zwei relativ knappen Siegen gab es eine deutliche Niederlage, damit liegen die Gastgeberinnen in der Tabelle direkt über Landsberg auf Platz zwei. Bislang ist diese Tabelle aber noch wenig aussagekräftig, die meisten Teams haben erst zwei Partien absolviert. Das Spiel der Landsberger Damen beginnt am Samstag um 20 Uhr.

Auf einen „guten Bekannten“ trifft das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg - Trainer „Miga“ Migala und seine Männer sind beim TSV München-Forstenried zu Gast. Die Münchner lagen vergangene Saison in der Tabelle zwar vor den Landsbergern, hatten sich aber zweimal dem Team Heimerer Schulen geschlagen geben müssen. Diese Serie will HSB in der neuen Saison fortsetzen. Spielbeginn ist am Sonntag um 17 Uhr.