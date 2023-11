Wichtiger Sieg für Basketballer der DJK Landsberg

Die Basketballer der DJK Landsberg gewinnen bei München Forstenried. Durch den Sieg bleibt das Saisonziel in Reichweite.

Anders als beim Saisonauftakt Ende September im Landsberger Sportzentrum, als das Spiel in der Bezirksoberliga gegen Forstenried erst in der Overtime mit einem Punkt gewonnen wurde, hatte das junge Landsberger Team das Rückspiel jederzeit unter Kontrolle. Das Team von Trainer Przemyslaw Migala musste wieder auf einige Leistungsträger verzichten und holte sich deshalb mit Dominik Pietryga aus der Herren 2 einen zusätzlichen erfahrenen Center ins Team, wodurch sich der Trainer voll auf das Coaching seiner Mannschaft konzentrieren konnte.

Die DJKler gingen von Anfang an hoch engagiert in das Spiel. Nach acht Spielminuten lagen die Landsberger mit 24:7 in Führung. In den verbleibenden zwei Minuten bis zur ersten Pause ließen sich die Landsberger etwas von der Hektik der Münchner anstecken, wodurch diese einen 11:0-Lauf zum 18:24 Zwischenstand hinlegen konnten. Nach der ersten Pause blieben die Münchner am Drücker und verkürzten den Rückstand auf zwei Punkte. Doch die Gäste hatten direkt die richtigen Antworten parat und bauten ihre Führung auf acht Punkte zum 38:30-Halbzeitstand aus.

Gegner kommt zeitweise bis auf drei Punkte an Landsberg heran

Im dritten Spielabschnitt ging es hin und her, wobei beide Teams eine Vielzahl an Chancen nicht nutzten. Kurz vor Ende des Viertels kamen die Gastgeber auf drei Punkte heran, ohne dass man das Gefühl hatte, das Spiel würde sich jetzt zu ihren Gunsten wenden. Die von Jadranko Matosevic, der diesmal defensiv und offensiv sehr gut spielte und Top-Scorer war, angeführten DJKler übernahmen wieder die Initiative und bauten ihre Führung aus. 46:53 lautete der Spielstand vor dem letzten Viertel, das Landsberg mit 14:10 für sich verbuchen konnte. Am Ende stand ein 67:56-Sieg der Heimerer Schulen Baskets.

In der Tabelle bleibt Landsberg Sechster und Vorletzter, allerdings hat der Gegner im Heimspiel am Samstag, die DJK SB München 2, nur zwei Punkte mehr und liegt damit auf Rang 2. Die ersten drei Mannschaften qualifizieren sich für die Play-offs. (AZ)

HSB: Cibis (5), S. Fiebich, N. Fiebich, Lupprich (7), Matosevic (21), Pietryga (4), Sans (4), Schreiber, Semle (13), Wais (13)

