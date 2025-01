Damen und Herren der DJK Landsberg kämpfen um Punkte

Noch sieht es für die Basketballer der DJK Landsberg in der Bezirksoberliga ganz gut aus - das Team Heimerer Schulen belegt einen Mittelfeldplatz in der Tabelle. Doch das könnte sich schnell ändern, denn die Mannschaften liegen eng beisammen. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge soll am Samstagabend zu Hause wieder ein Sieg her. Viel wird dabei allerdings von der Kadergröße abhängen. Eine - vom Papier her - einfache Aufgabe wartet auf die DJK-Damen, die, ebenfalls am Samstag, beim Schlusslicht der Bezirksoberliga ins Jahr 2025 starten.

Herren Nach einem guten Saisonstart taten sich die Landsberger Basketballer immer schwerer, was aber vor allem an der personellen Situation liegt. Zuletzt musste Trainer „Miga“ Migala immer wieder mit einem kleinen Kader antreten, auch Spieler der zweiten Mannschaft und der Jugend mussten aushelfen. Das hat zur Folge, dass die Landsberger inzwischen ins Mittelfeld der Tabelle (Platz 6/10 Punkte) abgerutscht sind. Noch steht das Team Heimerer Schulen gut da, doch um nicht in die Gefahrenzone zu rutschen müssen wieder Punkte her.

Im Hinspiel setzten sich die Landsberger durch

Am Samstag, ab 19.30 Uhr im Sportzentrum, besteht dazu die Gelegenheit. Zu Gast ist die zweite Mannschaft der Hellenen München, bei denen die Landsberger mit dem 81:72-Sieg einen gelungenen Saisonstart feiern konnten. Im Gegensatz zu den Landsbergern können die Gastgeber aber mit einem guten Gefühl in die Partie gehen, sie setzten sich zuletzt mit 82:81 gegen Traunstein durch und liegen nun mit Rang 8 nur zwei Punkte hinter HSB.

Damen Eine vermeintlich leichte Aufgabe wartet auf die DJK-Damen zum Start in die Rückrunde: Sie sind am Samstag (17 Uhr) bei Schlusslicht Jahn Freising zu Gast. Als Tabellenzweite gehen die Landsbergerinnen als klare Favoritinnen in die Partie, dennoch ist abzuwarten, wie das Team aus der Weihnachtspause kommt. Zu Hause hatten die DJK-Damen, als Aufsteigerinnen, Jahn Freising mit 58:50 besiegt.