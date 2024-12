Landsberg Starlights sahnen beim Landesentscheid ab

Die bayerische Landesmeisterschaft im Cheerleading war ein großer Erfolg für die Landsberg Starlights. Mit neun Teams reisten die Landsberger Cheerleader nach Ingolstadt und beeindruckten in allen Altersklassen mit herausragenden Leistungen. Doch nicht nur die tollen Platzierungen sorgten für große Freude.

Die Twinkle Stars traten mit vielen Kindern an, die zum ersten Mal an einer Meisterschaft teilnahmen. Trotz der Aufregung beeindruckten die Jüngsten die Jury mit einem sauberen Programm und sicherten sich einen hervorragenden zweiten Platz. Die Glitter Stars begeisterten mit einer kraftvollen und technisch anspruchsvollen Darbietung, die ihnen verdient den Titel einbrachte. Auch die Rising Stars überzeugten mit einem gelungenen Programm und erreichten am Ende einen starken dritten Platz. Das neu gegründete Team, die Fairy Stars, konnte auch gleich überzeugen und belegte den beachtlichen zweiten Platz. Die Shining Stars rundeten die Erfolge der jüngsten Altersklassen ab. Mit ihrer starken Darbietung wurden sie ebenfalls Vizemeister.

Ein Landsberger Team feiert eine gelungene Meisterschaftspremiere

Die Sparkling Stars, ein weiteres neues Team der Jugendklasse, traten erstmals bei einer Meisterschaft an. Obwohl viele der Mädchen Neulinge waren, präsentierten sie sich souverän und verpassten das Treppchen nur knapp. Mit einem stolzen vierten Platz dürfen sie dennoch sehr zufrieden sein. Das zweite Jugendteam, die Shooting Stars, beeindruckte ebenfalls mit einem starken Programm, das ihm den Vizemeistertitel einbrachte.

Den Abschluss der Meisterschaft machten die Gruppen bei den Erwachsenen. Für die Gruppe Starforce der Landsberg Starlights war es die erste Teilnahme an einer Landesmeisterschaft. Trotz der Aufregung meisterten sie die Herausforderungen und erreichten mit ihrem gelungenen Programm den beachtlichen dritten Platz. Den Abschluss bildeten die Starlights, die mit einer abwechslungsreichen und technisch sehr starken Darbietung die Jury überzeugten. Sie sicherten sich den Landesmeistertitel in ihrer Kategorie. Mit dieser beeindruckenden Bilanz kehrten die Landsberger Starlights nach Hause zurück: Zwei Landesmeistertitel, vier Vizemeistertitel, zwei dritte Plätze und ein vierter Platz sprechen für die hervorragende Leistung des Vereins. Damit aber noch nicht genug: Alle Landsberger Teams qualifizierten sich für die Regionalmeisterschaft, die am 22. Februar 2025 in Ulm stattfindet, eine bessere Motivation fürs Training kann es nicht geben. (AZ)