Erfolgreicher Saisonabschluss für die Landsberg Starlights

Für die Cheerleader der Landsberg Starlights stehen die letzten Meisterschaften in dieser Saison an. Die Planungen für die nächste laufen auf Hochtouren.

Mit der Teilnahme an zwei Meisterschaften endete die Saison für die Cheerleader der Landsberg Starlights. Dabei feierte ein Team seine Meisterschafts-Premiere - das andere schaffte trotz einer Verletzung noch den Sprung aufs Siegertreppchen. Und es laufen schon die Planungen für die neue Saison.

Vor Kurzem nahm das Team Starforce der Landsberg Starlights zum ersten Mal an einer Meisterschaft teil und startete bei der Stage Meisterschaft des CCVD in Neu-Ulm. Anders als bei klassischen Wettbewerben im Cheerleading, geht es bei dieser Veranstaltung nicht um Platzierungen. Stattdessen treten die Teams ohne direkte Konkurrenz an und erhalten basierend auf ihrer Punktzahl einen Bronze-, Silber- oder Goldstatus. Für das relativ neue Team Starforce war es eine besondere Herausforderung, entsprechend groß war die Aufregung. Das Hauptziel war es, ein sauberes Programm zu präsentieren und den Ablauf einer solchen Veranstaltung kennenzulernen.

Für das Team der Landsberg Starlights zahlt sich das Training aus

Die Vorbereitung zahlte sich aus. Stolz und mit strahlenden Gesichtern verließen die Mitglieder die Matte. Am Ende des Tages wurde das Team für ihre Leistung mit dem Silberstatus ausgezeichnet. Bei den Starforce haben alle Interessierten ab 16 Jahren die Möglichkeit, diesen spannenden Sport kennenzulernen. Gerade vor Beginn der neuen Saison ist es eine gute Möglichkeit, in diesen Sport zu starten. Interessenten finden auf der Homepage der Starlights alle wichtigen Inofs.

Die Landsberg Starlights haben eine bisher erfolgreiche Saison auf der Verband-unabhängigen ECC-Meisterschaft im Movie Park Bottrop abgeschlossen. Mit hohen Erwartungen und dem Ziel, an beiden Wettkampftagen ihr Bestes zu geben, traten sie zur letzten Meisterschaft der Saison an. Am ersten Tag zeigten die Starlights eine solide Leistung. Trotz kleiner Fehler in ihrer Routine überzeugten sie die Jury und sicherten sich die Qualifikation für die Finals am zweiten Tag.

Eine Verletzung bremst die Starlights kurz aus

Der zweite Wettkampftag war turbulenter als erwartet. Während ihrer Routine kam es zu einer Verletzung, die einen vorzeitigen Abbruch des Auftritts erforderte. Doch das Team ließ sich nicht unterkriegen. Nach einer kurzen Erholungspause bekamen die Starlights die Möglichkeit, erneut anzutreten. Diese Chance nutzten sie eindrucksvoll: Mit einer fehlerfreien Performance brachten sie die Halle zum Beben und zeigten ihr ganzes Können. Am Ende wurden die Starlights für ihren Einsatz und ihren Kampfgeist mit dem zweiten Platz belohnt. Mit Stolz und Freude konnten sie ihre erfolgreiche Saison abschließen und blicken nun motiviert auf die kommenden Herausforderungen. (AZ)

