Spielplan der Eishockey-Bayernliga steht: HCL startet auswärts

Der Spielplan für die neue Saison in der Eishockey-Bayernliga steht: Der HC Landsberg startet beim EHC Waldkraiburg in die neue Saison. Das Eröffnungsspiel findet am 12. Oktober in Amberg statt, die Riverkings tragen ihre erste Partie am Sonntag, 13. Oktober, aus.

30 Spiele stehen für die Landsberger in der Vorrunde an, dabei beginnen die Riverkings das neue Jahr mit einem richtigen Kracher - am 3. Januar ist der TSV Peißenberg in Landsberg zu Gast. Rund um die Weihnachtsfeiertage sieht es dagegen nicht so gut aus: Am 22. und 27. Dezember müssen Trainer Martin Hoffmann und sein Team auswärts antreten.

Ab Platz 9 geht es für die Eishockey-Teams in die Abstiegsrunde

Nach der Vorrunde geht es für die Mannschaften von Platz sieben bis 10 in die Pre-Play-offs, die im Modus Best-of-Three ausgetragen wird. Die besten acht Mannschaften gehen ins Viertelfinale, das ebenso wie das Halbfinale und das Finale im Modus Best-of-seven ausgetragen wird. Für die Teams auf Platz 9 bis 16 nach der Vorrunde geht es in die Abstiegsrunde. Dazu werden die Mannschaften in zwei Gruppen aufgeteilt. In Gruppe A kommt der bessere Verlierer der Pre-Play-Offs mit den Teams auf den Plätzen 11, 13 und 16. Die zweite Gruppe bilden die restlichen Mannschaften, gespielt wird eine Einfachrunde mit Hin- und Rückspiel. Die jeweils Dritt- und Viertplatzierten müssen ins Play-down-Halbfinale im Modus Best-of-five, die Verlierer machen nach dem Modus Best-of-Seven den Absteiger in die Landesliga aus.

Die Spieltermine des HC Landsberg:

13. 10,, 17.15h: EHC Waldkraiburg - HC Landsberg

18. 10., 20h HC Landsberg -

20. 10., 17.30h EHC Klostersee - HC Landsberg

25. 10., 20h, EV Dingolfing - HC Landsberg

27. 10., 18h, HC Landsberg - ESC Kempten

1. 11., 17h, HC Landsberg -

3. 11., 18h, ERV Schweinfurt - HC Landsberg

8. 11., 20h, TSV Peißenberg - HC Landsberg

10. 11., 18h, HC Landsberg - EA Schongau

15. 11., 20h, HC Landsberg -

17. 11., 18.30h, ERSC Amberg - HC Landsberg

22. 11., 20h, HC Landsberg -

24. 11. 17.30h EC Pfaffenhofen - HC Landsberg

29. 11., 20h, TSV Erding - HC Landsberg

1. 12., 18h, HC Landsberg - ESC

8. 12., 18h HC Landsberg - EHC Waldkraiburg

13. 12., 20h, TEV Miesbach - HC Landsberg

15. 12., 18h, HC Landsberg - EHC Klostersee

20. 12., 20h HC Landsberg - EV Dingolfing

22. 12., 17.30h ESC Kempten - HC Landsberg

27. 12., 20h, EHC Königsbrunn - HC Landsberg

29. 12., 18h HC Landsberg - ERV Schweinfurt

3. 1. 2025, 20h, HC Landsberg - TSV Peißenberg

5. 1., 17.30h, EA Schongau - HC Landsberg

10. 1., 20h VfE Ulm/Neu-Ulm - HC Landsberg

12. 1., 20h, HC Landsberg - ERSC Amberg

17. 1., 20h ESV Buchloe - HC Landsberg

19. 1., 18h, HC Landsberg - EC Pfaffenhofen

24. 1., 20h, HC Landsberg - TSV Erding

26. 1., 17.30h, ESC Geretsried - HC Landsberg