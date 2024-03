Eishockey

Für den HC Landsberg ist die Bayernliga-Saison beendet

Plus In den Play-offs der Eishockey-Bayernliga gibt es für den HC Landsberg kein Heimspiel mehr. In Peißenberg unterliegen die Riverkings erneut knapp.

Von Margit Messelhäuser

Es sollte nicht sein: Für den HC Landsberg ist die Saison in der Eishockey-Bayernliga beendet. Im fünften Spiel der Play-offs musste sich das Team von Martin Hoffmann in Peißenberg wieder knapp geschlagen geben. Mit dem 2:1-Sieg holten sich die Peißenberger in der Best-of-Seven-Serie den notwendigen vierten Sieg, der den Einzug ins Halbfinale bedeutet. Auch wenn es für die Riverkings in die Sommerpause geht: Der HC Landsberg hat eine sehr gute Saison gespielt und kann erhobenen Hauptes den Schläger erst mal in die Ecke stellen.

Von der Strafbank wegbleiben – das hatte HCL-Coach Martin Hoffmann seiner Mannschaft vorgegeben. Doch das gelang nicht ganz. Schon in der 6. Minute gab es die erste Unterzahl für die Riverkings. Kaum wieder komplett gelang aber die Führung. Nach einem Schuss von Frantisek Wagner stocherte Korbinian Benz die Scheibe über die Linie. Im Anschluss hatten die Riverkings die besseren Chancen, konnten diese aber nicht nutzen.

