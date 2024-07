Red Hocks basteln weiter am Kader für die neue Floorball-Saison

Brüderpaare oder sogar -trios haben bei den Red Hocks Kaufering Tradition. Eines läuft auch in der kommenden Saison gemeinsam in der 1. Bundesliga Floorball auf. Ein anderes muss sportlich auf Abstand voneinander gehen.

Heiß auf die neue Saison ist Angreifer Pascal „Calli“ Rieß - der 19-Jährige ist bereits wichtiger Leistungsträger. „Ich freue mich darauf, wieder Gas zu geben“, so Pascal Rieß, der in der vergangenen Saison in 20 Partien auf zehn Tore und acht Vorlagen gekommen war. „Nachdem die vergangene Saison für mich bereits nach der Hälfte vorbei war, geht’s doppelt so motiviert in die nächste“, teilt sein großer Bruder Martin diese Vorfreude. Ausbeute des 22-jährigen Kraftpakets, bevor er eine Zwangspause einlegen musste: vier Tore und zwei Assists in zwölf Partien.

Tizian Heinzelmann muss kürzertreten

Berufsbedingt kürzertreten muss hingegen Tizian Heinzelmann. Der vielleicht schnellste Verteidiger der letztjährigen Saison in der 1. Bundesliga Floorball und kompromisslose Zweikämpfer bedankt sich für die schöne Zeit. „Ihr werdet mich ab und zu in der zweiten Mannschaft sehen“, kündigt der 21-Jährige an, der bislang an der Seite seines Bruders Raphael spielte. (AZ)