Floorball

Red Hocks Kaufering bleiben in der 1. Floorball-Bundesliga

Die Red Hocks Kaufering setzen sich in den Play-downs gegen München durch und bleiben in der 1. Bundesliga.

Von Margit Messelhäuser

München bleibt ein gutes Pflaster für die Bundesliga-Floorballer der Red Hocks Kaufering. Dort gelang nicht nur der erste Saisonsieg in der Punktrunde, in München sicherten sich die Kauferinger auch den Verbleib in der höchsten Liga. Mit einer Niederlage im Gepäck hatten die Red Hocks die Fahrt an Ostern angetreten, doch in der Landeshauptstadt beendeten sie die Best-of-Three-Serie zu ihren Gunsten.

Nach dem Sieg am Vortag (8:7) hatten die Kauferinger das Momentum auf ihrer Seite und das spielte die Mannschaft auch aus. Mit 8:2 fiel der Sieg im entscheidenden dritten Spiel am Ende deutlich aus, vielleicht etwas zu hoch, aber auf jeden Fall verdient. Beide Teams waren zunächst darauf bedacht, keine Fehler zu machen und lauerten auf ihre Angriffschance. Auf der Anzeigentafel tat sich somit wenig, erst knapp zwei Minuten vor Schluss gab es die erste Strafe für München und Moritz Leonhardt erzielte in Überzahl den Führungstreffer.

