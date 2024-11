Fußballerinnen des MTV Dießen besiegen Tabellenführer

Die Fußballerinnen des MTV Dießen haben in der Bezirksoberliga eine längere Durststrecke hinter sich. Ausgerechnet gegen den unangefochtenen Tabellenführer aus Überacker heimste das Team von Trainer Nico Weis im Abendspiel auf der Zielgeraden Richtung Jahresende nochmals wichtige drei Punkte ein.

Ungefähr zwei Stunden vor dem Anpfiff begann es zu schneien, trotzdem einigten sich beide Coaches darauf, das Match stattfinden zu lassen. Der Ligaprimus, noch ohne Punktverlust, setzte von Beginn an auf viel Spielkontrolle, den MTV-Damen gelang es jedoch, nur wenige Torraumszenen zuzulassen. Das nasskalte Wetter machte vor allem die Standardsituationen beider Teams enorm gefährlich, Dießen setzte zudem auf schnelle Konter. Nach gut 20 Minuten setzte Andrea Bichler entschlossen nach, blockte den Klärungsversuch von Überackers Torhüterin und versenkte den Ball zur 1:0-Führung. Nur fünf Minuten später steckte Laura Braunegger wieder für Bichler durch, diesmal bleib die Keeperin Siegerin. Kurz vor der Pause wurden die Gäste wieder stärker, es blieb aber bei der knappen MTV-Führung.

Die Abwehr des MTV Dießen hält

Nach dem Seitenwechel gelang es dem Tabellenführer besser, das Spiel in die Breite zu ziehen. Dießen tat sich nun schwerer, die Schnittstellen zu schließen und den Ball vom eigenen Tor wegzuhalten. Trotzdem war immer wieder ein Bein dazwischen und Dießens Torhüterin Larissa Müske parierte mehrfach sensationell. In der Offensive blieb das Team von Coach Nico Weis gefährlich, konnte aber nicht erhöhen. Zwischen Minute 70 und 85 hatte der SV Überacker die stärkste Phase, scheiterte aber immer wieder an der starken MTV-Defensive und Torhüterin Müske. Bis in die Nachspielzeit kämpften die Dießenerinnen leidenschaftlich und brachten den 1:0-Vorsprung schließlich über die Zeit. (AZ)