Fehleranfällige Dießenerinnen schießen drei Tore und gehen leer aus

Zu fehleranfällig präsentierten sich die Frauen des MTV Dießen gegen die Gäste aus Röhrmoos. Mit 3:4 verlor das Team. Es war im Jahr 2024 erst die zweite Niederlage in einem Heimspiel.

Schon nach 50 Sekunden lag der MTV durch Julia Meissner mit 0:1 in Rückstand. Doch wenige Minuten später traf Maria Breitenberger, die für die kranke Raffaela Stemmer ins Team gerückt war, per Kopf, nach einem Eckball von Zoe Klein, zum 1:1-Ausgleich. Der Treffer gab Dießens Defensive jedoch keine Sicherheit. Nach zwölf Minuten kombinierten sich die Gäste erneut durch und Veronika Steber sorgte für die 2:1-Führung. Röhrmoos kam immer wieder zu guten Torchancen, der MTV fand hingegen noch keinen Rhythmus. Erst kurz vor der Pause erhöhte das Team von Coach Nico Weis den Druck. Zunächst scheiterte Andrea Bichler an der starken Torhüterin, dann schoss Zoe Klein ans Außennetz. Fast mit dem Halbzeitpfiff steckte Zoe Klein durch auf Maria Breitenberger, die den Ball an der Torhüterin vorbei zum 2:2-Ausgleich einschob.

Der Ausgleich für Dießen fällt trotz vieler Chancen nicht mehr

Die zweite Halbzeit begann zwar mit einer guten MTV-Chance, doch schon den ersten Gegenangriff nutzte Röhrmoos durch Annemarie Maier zur erneuten Führung. Dießen war nun besser im Spiel und erarbeitete sich Torchancen, das Spiel blieb allerdings hektisch und wild. Laura Braunegger tankte sich bis in den Strafraum durch, verzog dann jedoch knapp. Zehn Minuten vor Schluss lief Dießen wieder in einen Konter und Veronika Steber erhöhte auf 4:2. Das Heimteam steckte nicht auf. Ein Schuss von Andrea Bichler landete abgeblockt vor den Füßen von Maria Breitenberger, die frei vor der Keeperin zum dritten Mal traf und den Anschluss auf 3:4 wiederherstellte. In der Schlussphase warf Dießen alles nach vorn. Andrea Bichler legte quer durch den Strafraum, Hedda Wörlein zog direkt ab, Röhrmoos Torhüterin parierte erneut glänzend. Bis in die Nachspielzeit flog ein Ball nach dem anderen in den Röhrmooser Strafraum, aber der Ausgleich wollte nicht mehr fallen.

Am kommenden Wochenende trifft der MTV Dießen auf den FC Oberau.