Fußballerinnen des MTV Dießen kassieren bittere Niederlage

Die Fußballerinnen des MTV Dießen bleiben glücklos: In der Bezirksoberliga kassierte das Ammersee-Team erneut eine knappe Niederlage. Beim Tabellenschlusslicht Altötting unterlag das Team von Trainer Nico Weis mit 0:1.

Von Beginn an tat sich Dießen schwer, den Spielrhythmus zu finden. Die MTV-Damen traten engagiert auf, aber es fehlte die notwendige Lockerheit und Präzision in vielen Aktionen. Torchancen verpufften, Abspielfehler und auch fehlendes Spielglück legten den Motor des Dießener Spiels über weite Strecken lahm. Mit dem Halbzeitpfiff ging Altötting nach einem unübersichtlichen Gestocher im Strafraum mit 1:0 in Führung.

Elfmeterpfiff bleibt aus

Nach dem Wechsel waren die Dießenerinnen das bessere Team und erarbeiteten sich viele gute Torchancen, doch der Ausgleich wollte nicht fallen. Altöttings Torhüterin hielt glänzend gegen die Abschlüsse von Bichler und Klein, Sandra Kemmelmeier wurde nach einem Tritt im Strafraum der Elfmeterpfiff verwehrt. Auch aus zahlreichen Standardsituationen konnte der MTV kein Kapital schlagen und unterlag letztendlich wieder knapp mit 0:1. Am Samstag gastiert der starke Aufsteiger aus Bad Aibling am Ammersee. Anpfiff ist bereits um 14:15 Uhr. (AZ)