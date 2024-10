Fußballerinnen des MTV Dießen gehen verdient leer aus

Mit einer verdienten 0:2-Niederlage im Gepäck kehrten die Fußballerinnen des MTV Dießen aus Gilching zurück. „Der Gegner war auf nahezu allen Positionen besser aufgestellt. Heute war für uns nicht viel zu holen“, lautete das Resümee von MTV-Coach Nico Weis. In der Tabelle der Fußball-Bezirksoberliga verpassten die Dießenerinnen den Anschluss an die Tabellenspitze.

Nach einer halben Stunde traf Gilching innerhalb von zwei Minuten doppelt durch Marie Dieckmann und Lilith Fuchs. Im Glichchinger Strafraum brannte es nur einmal lichterloh. Einen Freistoß von Zoe Klein konnte die Keeperin abwehren, den Nachschuss von Andrea Bichler kratzte eine Abwehrspielerin gerade noch von der Linie.

Dießen lässt nach der Pause fast nichts mehr zu

In der zweiten Halbzeit ließ der MTV kaum noch Großchancen zu, konnte aber selbst auch nur einmal richtig gefährlich werden. Andrea Bichlers Heber wurde aber von Gilchings Torhüterin parieren. Bei der besten Möglichkeit für die Gastgeberinnen klärte Nele Baur mit einer starken Grätsche, bevor Gilchings Angreiferin den Ball ins leere Tor schieben konnte. So blieb es am Ende beim gerechten 2:0 für die Gastgeberinnen. Am Samstag, 19. Oktober, gastiert die formstarke SpVgg Röhrmoos, die mit einem Punkt weniger auf Platz sieben, direkt hinter den MTV-Damen liegt, am Ammersee. Anstoß ist am Samstag um 15 Uhr. (AZ)