Fußballerinnen des MTV Dießen gehen wieder leer aus

Die Fußballerinnen des MTV Dießen hatten sich viel vorgenommen für das Heimspiel in der Bezirksoberliga gegen Bad Aibling, doch schon nach einer halben Stunde war die Partie so gut wie entschieden. In den ersten zehn Minuten kassierten die Gastgeberinnen zwei einfache Tore, nach einer guten halben Stunde folgte durch einen Eckball der dritte Gegentreffer. Die Offensivbemühungen blieben weitgehend harmlos, eine Kopfballchance und ein gefährlicher Schuss von Andrea Bichler waren zu wenig, um Zählbares zu holen.

In der zweiten Halbzeit war der MTV phasenweise das bessere Team, auch gute Torchancen häuften sich. Dennoch fiel erneut durch einen Eckball das 4:0 für die Gäste. Bezeichnend war, dass der einzige Dießener Treffer des Tages im Anschluss an einen Freistoß von Julia Stapff durch ein Eigentor fiel. In der Tabelle sind die MTV-Damen nun gefährlich nah an die Abstiegszone gerutscht: Auf Platz 10 haben sie nur mehr einen Punkt Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsrang. Am Mittwoch steht das Spiel gegen den Spitzenreiter aus Überacker an, Anpfiff ist um 19.30 Uhr. (AZ)