TSV Landsberg startet früher in die Fußball-Bayernliga

Erste Änderung im Vorbereitungsplan des TSV Landsberg auf die Bayernliga-Rückrunde: Das für den 1. März als Generalprobe für den ursprünglich terminierten Auftakt gegen Türkspor Augsburg (9. März) geplante Testspiel bei Bayernliga-Konkurrent FC Memmingen muss abgesagt werden. Grund: Die Truppe von Trainer Alex Schmidt startet schon eine Woche früher im Punktspieljahr 2025. Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat das am 22. November ausgefallene Spiel bei der zweiten Mannschaft der SpVgg Unterhaching für Samstag, 1. März, neu angesetzt. Die Partei wird um 14 Uhr auf der Anlage des TSV Neuried angepfiffen.

Landsberger müssen beim Training ausweichen

Die Witterung nimmt in dieser Woche starken Einfluss auf den Trainingsplatz der Landsberger: Am Dienstag wurde auf dem Kunstrasen des SC Fürstenfeldbruck-West geübt, am Donnerstag steht – mangels Kunstrasen - Athletik-Training in der kleinen Halle am Sportgelände auf dem Programm. Seit dem Vorbereitungsstart war mit Steven Roßbach (20) ein 1,96 Meter großer Innenverteidiger von Regionalligist Türkgücü München im Probetraining, der einen guten Eindruck machte. Aus einer Verpflichtung wurde aber nichts - Roßbach hat sich dem SV Heimstetten angeschlossen.