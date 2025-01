In der Bezirksoberliga heißt es zweimal Landsberg gegen Weilheim

Wie schon zu Beginn der Saison in der Handball-Bezirksoberliga treffen am Samstag die Damen und die Herren I des TSV Landsberg nacheinander auf die Teams aus Weilheim. Ab 17 Uhr spielen zuerst die Damen in der Isidor-Hipper-Halle gegen den Tabellenvierten der Bezirksoberliga. Die Herren sind ab 19.30 Uhr an der Reihe.

Die Damen des TSV Weilheim mussten zuletzt drei teilweise deutliche Niederlagen gegen das Spitzentrio hinnehmen. Weitere Punkte wollen die Gäste sicher nicht abgeben. Schon im Hinspiel hatten die Landsbergerinnen das Nachsehen - mit 21:32 war die Auftakt-Niederlage deutlich ausgefallen. Für die Gastgeberinnen gilt es, an die guten Phasen aus dem Spiel gegen die SG Biessenhofen-Marktoberdorf anzuknüpfen und zu mehr Stabilität zu finden. Wichtig sein wird dafür vor allem eine mannschaftliche Geschlossenheit.

Die Herren des TSV Landsberg sind auf Revanche aus

Auch die Herren des TSV Weilheim stehen auf dem 4. Tabellenplatz - direkt dahinter sind die Landsberger. Für sie gilt es, die missliche Niederlage vom vergangenen Wochenende wegzustecken und wieder konzentriert von der ersten Minute an in Angriff und Abwehr zu Werke zu gehen. Im Hinspiel waren die Landsberger nach einer Aufholjagd nah am Punktgewinn dran gewesen (27:28), in Normalform hat das Team von Florian Pfänder auf jeden Fall gute Chancen, sich zu revanchieren.

Vorher gibt es dreimal Mädchen-Handball in der Hipper-Halle. Den Beginn macht ab 11.30 die C-Jugend gegen den TSV Mindelheim. Dann spielt ab 13.15 die C1 gegen den TV Waltenhofen, im dritten Spiel trifft ab 15 Uhr die A-Jugend auf den TSV Pfronten. Am Sonntagvormittag spielen in Mindelheim die D-Mädchen gegen den Gastgeber und den TSV Peißenberg. Frühschicht hat auch am Sonntag die C-Jugend beim TSV Mering, Anwurf ist um 9 Uhr. Anfänger und Fortgeschrittene fahren zum Turnier nach Ottobeuren. Die D-Jugend spielt in Fürstenfeldbruck gegen den dortigen TuS und Gilching II. Zum Abschluss des Wochenendes sind ab 16 Uhr die Herren II bei der HSG Gröbenzell-Olching II zu Gast. (AZ)