Erfolgreicher Spieltag für die Teams der Lechrain Volleys

Ausgesprochen erfolgreich verlief der vergangene Spieltag für die Lechrain Volleys: Nicht nur, dass die Damen und Herren in der Volleyball-Landesliga punkteten, auch die Nachwuchs-Teams zeigten sich von ihrer besten Seite.

Anders als sonst, stand bei den Landesliga-Damen der Lechrain Volleys nicht Peter Kronfeld als Trainer am Spielfeldrand, sondern Jan Timmer, der bisherige Co-Trainer. Er übernimmt ab sofort die Verantwortung für das Team. Der Vorstand und Kronfeld haben gemeinsam in der Vorwoche beschlossen, die Zusammenarbeit zu beenden. Die Lechrain-Damen starteten beim TSV TB München II mit starken Aufschlägen, die sie schnell mit 12:6 in Führung brachten. Das Heimteam ließ sich jedoch nicht so schnell unterkriegen und kam wieder auf 22:23 ran. Jan Timmer gab in der Auszeit den richtigen Impuls und der erste Satz ging mit 27:25 an die LRV-Damen.

Im zweiten Satz setzten sich die Lechrain Volleys nach mehreren Aufschlagserien erneut 13:8 ab und gewannen souverän mit 25:16. Im dritten Satz ging zunächst München mit 4:1 in Führung, dann nahm Jan Timmer die erste Auszeit und beim Stand von 7:10 die zweite. Beide zeigten Wirkung, dank toller Abwehrarbeit - vor allem von Libera Chrissi Degle - kamen die LRV-Damen heran. Beim Stand von 18:17 wurden das Münchner Team nervös und nahm eine Auszeit. Die Lechrain Volleys ließen sich nicht beirren und gewannen das Spiel mit dem dritten Matchball 25:23. Insgesamt war es eine gute Mannschaftsleistung, die Trainer Jan Timmer auch eine erfolgreiche Premiere bescherte.

LRV-Herren retten sich in den Tiebreak

Immerhin zwei Punkte brachten die Herren I dank des 3:2 Erfolgs bei der DJK Augsburg Hochzoll mit nach Hause. Die Lechrainer wollten unbedingt einen Sieg einfahren, um nicht den Anschluss ans obere Tabellendrittel zu verlieren. Dabei standen Trainer Stefan Fissek wieder Leo Küller, Hannes Rosenow und Alexander Zollitsch zur Verfügung. Die Lechrain Volleys starteten konzentriert, mit wenig Fehlern und gewannen nach nur 19 Minuten den ersten Satz mit 25:18. Im zweiten Durchgang machten aber auch die LRV-Herren zu viele Fehler und unterlagen 24:26.

Satz drei hatten die LRV bis zum 16:11 im Griff, doch dann kam es zum Bruch und Augsburg setzte sich 25:20 durch. Hannes Rosenow begann im nächsten Durchgang auf der Zuspielposition nach über zweimonatiger Verletzungspause. Den Ärger über den verlorenen Satz wandelten die Lechrainer in Entschlossenheit um. Angeführt von Pascal Higler, mit drei direkten Blockpunkten, erarbeiteten sich die Volleys einen 12:2-Vorsprung. Doch wieder fehlte die Konstanz: Mit Müh‘ und Not retteten sich die LRV-Herren mit 25:23 in den Tiebreak. Immerhin war Satz fünf wieder eine klare Angelegenheit. Nach dem 8:4 war der Widerstand der Augsburger gebrochen.

Mädchen qualifizieren sich für Meisterschaft

Auch die übrigen LRV-Teams konnten punkten. So gewannen die Damen II in der Bezirksliga West gegen Planegg-Krailling III mit 3:0, unterlagen aber TSV TB München III mit 0:3. Die Damen III gewannen in der Kreisliga Schwaben mit 3:0 gegen Sonthofen IV, verloren aber im Kampf um die Tabellenspitze mit 1:3 gegen den Pfuhl. Ein Ausrufezeichen setzte das A-Kader-Jugendteam der Lechrain Volleys, die Damen V, mit dem 3:2-Sieg in der Kreisliga Oberbayern gegen Tabellenführer Unterpfaffenhofen-Germering. Das zweite Spiel wurde knapp mit 1:3 gegen TSG Maisach verloren. Zudem qualifizierte sich die U14 I am letzten Spieltag der Bezirksklasse mit drei Siegen für die oberbayerische Meisterschaft. Ebenfalls erfolgreich war die U14 II, die sich den zweiten Tabellenplatz sicherte. (AZ)