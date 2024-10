Landesliga-Damen der Lechrain Volleys starten mit neuem Elan

Die Damen I der Lechrain Volleys stehen vor einem spannenden Saisonstart, der mit großen Erwartungen und frischem Elan verbunden ist. Nach einer turbulenten Saison zuletzt, in der das Team in der Relegation den Abstieg aus der Volleyball-Landesliga verhinderte, will es in der neuen Runde früh für klare Verhältnisse sorgen. Dabei gibt es auch einige Veränderungen.

Mit einem erweiterten Kader und gleich sechs Neuzugängen geht das Team in die neue Spielzeit. Die Verantwortlichen haben erkannt, dass frische Impulse notwendig sind, um die sportlichen Ziele zu erreichen. Aus der Jugend von Haunstetten wechselt Lisa Rüd zu den Lechrain Volleys, ebenfalls aus Haunstetten kommen Jule Wischnewski und Steffi Wiatowski, alle verstärken die LRV-Damen auf den Positionen Annahme-Außen und Diagonal. So kann nicht nur die Qualität des Spiels erhöht, sondern auch die Teamdynamik positiv beeinflusst werden.

Die Lechrain Volleys sind in der Aufstellung flexibler

Ein weiterer wichtiger Neuzugang ist Emily Mielke, die als neue Mittelblockerin das Team verstärkt. Zudem wird Mareile Timmer in die Mannschaft integriert, um die Defensive zu stabilisieren, während Julia Kossak nach einer Babypause von Augsburg Hochzoll zurückkehrt. Ein weiterer bemerkenswerter Wechsel betrifft Rebecca Seifert, die von der Angriffsposition zum Zuspiel wechselt. Diese Umstellung könnte sich als strategischer Schachzug erweisen, um die Spielzüge variabler zu gestalten.



Um die vielen neuen Faktoren zu einem harmonischen Ganzen zu vereinen, setzt das Team auf ein neues Trainergespann. Peter Kronfeld, bislang beim SV Esting aktiv, und Co-Trainer Jan Timmer vom SV Mauerstetten übernehmen die Verantwortung und bringen frische Ideen und Konzepte mit. In den vergangenen Wochen hat das Team von Trainer Peter Kronfeld alles gegeben, um sich optimal auf die Herausforderungen der neuen Saison vorzubereiten. Bei zwei Vorbereitungsturnieren konnten die Lechrain Volleys bereits ihre neue Spielideen erfolgreich testen.

Lechrain Volleys bereiten sich mit Trainingslager vor

Ein dreitägiges Trainingslager in Bad Tölz war der Höhepunkt der Vorbereitung. „Die Team-Chemie hat sich in dieser Zeit deutlich verbessert. Wir haben hart gearbeitet und auch viel Spaß gehabt“, berichtet Kapitänin Chrissi Degle. Mit frischem Elan und viel Vorfreude gehen die Damen I ins erste Saisonspiel am 5. Oktober bei der DJK Augsburg Hochzoll II. Spielbeginn ist um 14 Uhr in der Schwimmbadhalle Haunstetten. Auch das Jugendteam der Lechrain Volleys, das zusätzlich zur Jugendspielrunde auch in der Kreisliga der Erwachsenen antritt, hat am Samstag den ersten Spieltag. Spielbeginn ist um 13 Uhr im Sportzentrum Inning gegen den SV Inning und den SV Esting IV. (AZ)