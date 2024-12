Für die Landesliga-Teams der Lechrain Volleys steht der letzte Spieltag an

Für die Damen und Herren der Lechrain Volleys steht der letzte Spieltag in der Volleyball-Landesliga im Jahr 2024 an. Während die Damen zu Hause gleich zwei Gegner erwarten, sind die Herren auswärts gefragt.

Nach einer 1:3-Niederlage zuletzt gegen den SVS Türkheim wollen die Damen I der Lechrain Volleys wieder zeigen, was wirklich in ihnen steckt und beim Doppelspieltag vor heimischen Publikum mindestens einen Sieg einfahren. Die Gegner SV Esting und FC Langweid stehen zwar in der Tabelle vor den Lechrainerinnen, haben aber beide auch je drei Spiele mehr absolviert. Nach einer intensiven Trainingswoche sind alle Spielerinnen motiviert und konzentriert, ihre beste Leistung zu zeigen. Beginn ist - ausnahmsweise - am Sonntag, um 13 Uhr, in der Montessori-Schule in Kaufering. Die Lechrain Volleys freuen sich auf zahlreiche und lautstarke Unterstützung.

LRV-Herren wollen das Jahr mit einem Sieg beenden

Die Herren I müssen noch einmal auswärts in Planegg ran. Der Tabellenfünfte TV Planegg Krailling liegt zwar in der Tabelle einen Platz hinter den Lechrainern, hat allerdings auch zwei Spiele weniger auf dem Konto. Hinzukommt, dass mit Ausnahme des Tabellenersten FTM Schwabing II jeder jeden schlagen kann. Das zeigen immer wieder die knappen Ergebnisse - sowohl im Endergebnis und vor allem in den einzelnen Sätzen. Nachdem der etatmäßige Zuspieler Hannes Rosenow nach überstandener Verletzungspause wieder zurück ins Team gekommen war, lastet nunmehr der Druck nicht mehr komplett auf dem Nachwuchstalent „Joni“ Grasnick. Trainer Stefan Fissek wird die Mannschaft auf den Gegner entsprechend einstellen. Die Spieler sind heiß, das Jahr 2024 mit einem Auswärtssieg zu beenden. Die Lechrain Volleys haben das zweite Spiel, etwa gegen 13.30 Uhr im Feodor-Lynen-Gymnasium in Planegg.

Jugend-Teams starten bei der Kreismeisterschaft

Auch die Nachwuchs-Teams der Lechrain Volleys sind im Einsatz. Die U12-Mädchen treten mit drei Teams bei der Kreismeisterschaft an - so viele wie noch nie. Die ersten sechs von zwölf Mannschaften starten bei der oberbayerischen Meisterschaft. Team LRV I geht als Favorit für an den Start. Aber auch Team LRV II und III haben Chancen weiterzukommen. Die zweite U18-Mannschaft der Lechrain Volleys trägt den Abschlussspieltag der Bezirksklasse in Buchloe aus (Beginn 12.30 Uhr). Zu Gast sind Germering II, Neuaubing und Germering. Ebenfalls der letzte Spieltag steht für die U18-I in der Bezirksliga an. Acht Teams spielen in zwei Gruppen, jeder gegen jeden. Die Platzierung spielt eine wichtige Rolle, da sie bestimmt, ob man bei den oberbayerischen Meisterschaften auf eher leichtere oder schwere Gegner trifft. (AZ)