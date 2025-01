Kein guter Spieltag für die Teams der Lechrain Volleys

Den Start ins neue Jahr hatten sich die Landesliga-Teams der Lechrain Volleys anders vorgestellt: Sowohl die Herren I als auch die Damen I verlieren wichtige Punkte, um Anschluss an die Tabellenspitze zu halten. Beide Volleyball-Teams hatten Probleme, ins Spiel zu finden.

Herren I In Unterhaching kamen die Herren I der Lechrain Volleys mit 0:3 (17:25, 15:25, 22:25) bei der zweiten Mannschaft des TSV unter die Räder. Trotz guter Vorbereitung fand die Mannschaft nicht ins Spiel und hatte den Gastgebern, die eine starke Leistung zeigten, wenig entgegenzusetzen. In jedem der drei Sätze wurden die Lechrain Volleys von frühen Schwächephasen zurückgeworfen. Besonders im Angriff agierte das Team zu fehleranfällig, während die Gastgeber ihre Chancen konsequent nutzten. Auch der Block der Lechrain Volleys blieb über weite Strecken wirkungslos gegen die variablen Angriffe der Unterhachinger.

Die Angriffe der Lechrain Volleys kommen nicht durch

Herausragend war die Abwehrarbeit des TSV Unterhaching II. Nahezu jeder Angriff der Volleys wurde entschärft, und die Gastgeber bauten ihr Spiel systematisch auf, sodass die Sätze eins und zwei schnell an Unterhaching gingen. Im dritten Satz hielten die Lechrain Volleys die Partie bis in die Schlussphase offen, doch erneut gelang es nicht, die entscheidenden Punkte zu machen. Bitter für die Lechrainer, für sie gilt es nun weiterzuarbeiten, um in den kommenden Spielen wieder erfolgreich zu sein.

Damen I Misslungen ist der Start in die Rückrunde auch den Damen I. Das Team von Trainer Jan Timmer verlor äußerst unglücklich mit 1:3 (30:32,23:25,29:22,22:25) gegen den SV Esting. Da Esting auch das zweite Spiel gewann (3:2 gegen Eichenau), ist der SVE auf Platz eins in der Tabelle gerückt, allerdings hat das Team bereits elf Spiele absolviert, während andere nur sieben - oder wie die Lechrain Volleys - nur neun Spiele auf dem Konto haben. Entschieden ist in der Landesliga Südwest noch lange nichts.

LRV-Damen III holen sich den Kreispokaltitel

Damen II Einen glänzenden Rückrundenstart erwischten dagegen die Damen II in der Bezirksliga. Sie setzten sich sowohl gegen den TSV Jahn München als auch den SV SW München II mit 3:0 durch. Mit den beiden Siegen belegt das Team von Trainer Thomas Arzberger Platz 5 in der Tabelle.

Damen III Quasi als Vorbereitung für den Saisonendspurt in der Kreisliga nahmen die Damen II am Kreispokalfinale teil - und holten sich prompt den Titel. Acht Mannschaften waren in Gersthofen am Start, doch erst im Finale trafen die Lechrain Volleys auf echte gegenwehr. Sowohl im Achtel- als auch Viertelfinale setzten sich die LRV-Damen mit 2:0 gegen Schwabmünchen und die SG Affing/Hollenbach durch. Ein anderer Gegner war der TV Rehling im Endspiel - der den ersten Satz mit 25:20 gewann. Doch die Lechrainerinnen kamen zurück, gewannen den zweiten mit 25:19, damit fiel die Entscheidung im Tiebreak. Mit 15:13 setzte sich das Team von Trainer Franz Babl knapp aber verdient durch. (AZ)