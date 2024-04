In der Relegation zeigen die Lechrain Volleys, was sie drauf haben

Die Damen I der Lechrain Volleys spielen weiter in der Volleyball-Landesliga. Auch die Herren III sind in der Relgation erfolgreich.

Am Ende eines langen Tages feierten die Spielerinnen der Lechrain Volleys gemeinsam mit den zahlreichen mitgereisten Fans auf dem Spielfeld. Mit zwei Siegen in der Relegation um den Verbleib in der Volleyball-Landesliga war genau das gelungen, was während der Saison nicht so recht glücken wollte: Als es darauf ankam, zeigten die Damen I die nötige Konstanz und schafften den Klassenerhalt.

Im ersten Spiel standen sich die beiden Aufstiegsaspiranten TB München III und DJK Augsburg Hochzoll II gegenüber. In einer recht eindeutigen Partie holte sich Augsburg mit einem deutlichen 3:0-Sieg die ersten Punkte. Damit stand die weitere Spielreihenfolge fest: TB München III hieß der Gegner in der ersten Partie für die Lechrain Volleys.

Die Lechrain Volleys erwischen einen sehr guten Start

Die Lechrain Volleys, diesmal gecoacht von Markus Reisacher, fanden gut ins Spiel und setzten sich im ersten Satz mit 25:19 durch. Die stabile Annahme verhalf den LRV-Damen zu einem variablen, druckvollen und erfolgreichen Spiel im Angriff. Im zweiten Durchgang war das Spiel lange ausgeglichen. Zu viele Eigenfehler der Lechrain-Damen ließen die Münchnerinnen ins Spiel kommen und verhalfen ihnen zum Satzgewinn (25:22). Im dritten Satz zeigten die LRV-Damen aber, was in ihnen steckt. Angetrieben von den Fangesängen folgte eine spektakuläre Aktion nach der anderen. Starke Blocks und dynamische Angriffe ließen den Münchnerinnen keine Chance. Der Satz endete deutlich mit 25:15. Nun hieß es Konstanz zeigen und sich die ersten Siegespunkte holen - und ebendies schafften die Spielerinnen um Kapitänin Chrissi Degle. Mit 25:21 beendeten die Lechrain Volleys den vierten Durchgang und damit auch das Spiel. Eine solide und konstante Leistung, Teamgeist und die Stimmung in der Halle verhalfen zum ersten Sieg des Tages.

63 Bilder Die Lechrain Volleys geben das erste Spiel ab Foto: Thorsten Jordan

Nur 60 Minuten später wurde bereits das zweite und entscheidende Spiel gegen die DJK Augsburg Hochzoll II angepfiffen. Markus Reisacher gab die Marschroute vor: Im ersten Spiel hatten die Augsburgerinnen vor allem über die Außenpositionen gepunktet, dies sollten seine Damen mittels eines beständigen Linienblocks verhindern. Ansonsten galt es auf die eigenen Stärken zu bauen und dem Gegner das eigene Spiel aufzuzwingen. Gepusht durch die positiven Bestärkungen des Trainers gelang genau dies den Lechrain Volleys. Abermals beeindruckten die beiden Mittelblockerinnen Luisa Heiduk und Nina Pentenrieder mit unabwehrbaren Angriffen.

LRV-Damen behalten in der entscheidenden Phase die Nerven

In der eigenen Abwehr wurde um jeden Ball gekämpft und die erzielten Punkte wurden lauthals gefeiert. Mit 25:22 und 25:21 gingen die ersten beiden Durchgänge verdient an die Lechrain Volleys. Im dritten und entscheidenden Satz wurde es nochmals spannend. Die Halle tobte, die Landsberger Fans verhalfen zum Heimspielcharakter. Man wollte unbedingt Kräfte sparen und weitere Sätze vermeiden.

Nun gelang das, was nahezu die gesamte Saison nicht glücken wollte. In einem Kopf-an-Kopf-Rennen behielten die Lechrain Damen die Nerven, kämpften, gaben keinen Ball verloren, bis Außenangreiferin Rebecca Seifert mit einem gezielten Shot den letzten Punkt machte. Mit 28:26 setzten sich die Lechrainerinnen letzten Endes durch und feierten mit den Fans den Klassenerhalt.

Auch die Herren III haben Grund zu feiern

Grund zum Feiern hatte auch die Herren III der Lechrain Volleys, die um den Aufstieg in die Bezirksklasse spielten. Im ersten Spiel setzten sich die Lechrainer souverän gegen die Mannschaft von Team München mit 3:1 (25:14/25:14/23:25/25:16) durch. Der Sieg bedeutete, dass es im letzten Spiel der Saison gegen den SV Lohhof III um den Aufstieg ging. In einem packenden und an Spannung kaum zu überbietenden Spiel setzten sich die Lechrain Volleys im Tiebreak nach fünf Sätzen durch. Somit sicherten sich die Herren III den Aufstieg. Insbesondere die mannschaftliche Geschlossenheit und die famose Stimmung von den Rängen machte am Ende den entscheidenden Unterschied.

Mit zwei 1:3-Niederlagen gegen den TSV Sonthofen III und die Satellites Schwabmünchen beendet die dritte Damenmannschaft der Lechrain Volleys um Trainer Franz Babl die Saison. Sie verpassten damit den Aufstieg in die Bezirksklasse. (AZ)