Volleyball: Umbruch bei den Damen der Lechrain Volleys

Nach dem Klassenerhalt in der Volleyball-Landesliga wird sich bei den Damen I der Lechrain Volleys einiges ändern. Auch ein neuer Trainer wird gesucht.

Nachdem die erste Damenmannschaft der Lechrain Volleys den Verbleib in der Volleyball-Landesliga geschafft hatte, laufen nun bereits die Planungen für die Saison 2024/2025 auf Hochtouren. Es werden sowohl neue Spielerinnen als auch ein neuer Trainer gesucht. Mitte Mai gibt es offene Trainings für interessierte Spielerinnen.

Trainer und Mannschaft blicken auf eine lange, anstrengende und unglückliche Saison zurück. Verletzungsbedingte Ausfälle von Leistungsträgerinnen und Pech bei den Tiebreaks sorgten dafür, dass die Landesligamannschaft der Lechrain Volleys nicht, wie es ihrem Leistungsvermögen eigentlich entsprochen hätte, um den Aufstieg in die Bayernliga mitspielte. Vielmehr musste sie in der Relegation um den Klassenerhalt kämpfen. Dass es die Spielerinnen besser können, haben sie in den Partien wie gegen den Aufsteiger in die Bayernliga aus Marktoffingen gezeigt, den sie überlegen mit 3:1 geschlagen haben.

Das Landesliga-Team soll neue Impulse erhalten

Dies soll sich in der neuen Saison mit einer höheren Leistungskonstanz und neuen Impulsen zeigen. Nach fünf Jahren, die Martin Wagner als Cheftrainer an der Seitenlinie der Damen I gestanden hat, gehen Trainer und Mannschaft nun getrennte Wege. LRV-Vorsitzender Peter Higler bedankt sich bei Martin Wagner, auch im Namen aller Lechrain Volleys, für seine sehr gute Arbeit als Trainer und sein außergewöhnlich hohes Engagement. Martin Wagner hat die ansonsten positive Entwicklung im Damenbereich in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt.

Derzeit ist die Mannschaft daher auf der Suche nach einem neuen, Trainer, der Lust darauf hat, eine ehrgeizige und hoch motivierte Mannschaft zu trainieren. „Die Aufgabe ist sicher reizvoll, denn das Leistungsvermögen der Truppe ist hoch und aus dem Nachwuchsbereich können dank unserer umfangreichen und systematischen Jugendarbeit ständig neue talentierte Spielerinnen integriert werden“, so Peter Higler. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Leitung des Damenbereichs zu übernehmen.

Neue Spielerinnen werden zum offenen Training eingeladen

Auch im Spielerkader gibt es Veränderungen. Daher sucht die Mannschaft neue Spielerinnen, insgesamt soll der Kader breiter aufgestellt werden. Dazu laden die Lechrain Volleys interessierte Spielerinnen zu offenen Trainingsterminen ein. Diese sind am 14. Mai, 19.45 bis 22 Uhr und am 16. Mai, 20 bis 22 Uhr. Mehr Infos gibt es unter Tel. 0 176/53933206 oder auf der Homepage der Lechrain Volleys. (AZ)

