Volleyball: Am Ende fehlen den Herren I der Lechrain Volleys zwei Punkte

Am ersten Spieltag der neuen Saison trafen die Lechrain Volleys Herren I in der Volleyball-Landesliga auf den TSV Haunstetten, einen Gegner, den sie in der vergangenen Saison noch zweimal besiegen konnten (3:2/3:0). Diesmal mussten die Lechrain Volleys jedoch ohne drei Stammspieler antreten, unter anderem fehlte Zuspieler Hannes Rosenow verletzungsbedingt. Trotz dieser Schwächung kämpfte die Mannschaft tapfer und hielt das Spiel lange offen.

LRV-Trainer Stefan Fissek bleibt nach der 2:3-Niederlage zum Auftakt optimistisch. Schließlich hatte sich sein Team trotz der personellen Schwierigkeiten mit Haunstetten ein packendes Spiel geliefert. Nach einem 20:25 im ersten Satz holten die LRV-Herren jeweils mit 25:23 die Sätze Nummer zwei und drei. Im vierten Satz hatten die Lechrain Volleys beim Stand von 24:23 sogar einen Matchball, den der TSV Haunstetten jedoch nervenstark abwehrte. Im entscheidenden fünften Satz sah es zunächst gut aus für die Lechrain Volleys, die mit 12:8 bereits in Führung lagen. Doch trotz zweier taktischer Auszeiten von Trainer Stefan Fissek beim Stand von 12:10 und 12:12 gelang es nicht, den Sack zuzumachen.

Nachwuchstalent behält bei den Lechrain Volleys die Nerven

Am Ende fehlte es an Konzentration und Wechselmöglichkeiten, was Haunstetten den Sieg ermöglichte. Besonders hervorzuheben war die Nervenstärke des LRV-Nachwuchstalents und Zuspielers Jonathan Grasnick: Vor dem Hintergrund, dass und auf der Auswechselbank kein zweiter Zuspieler zur Verfügung stand, behielt „Joni“ trotz seiner erst 14 Jahren stets die Ruhe. Die nächsten Wochen werden die Herren nun intensiv nutzen, um die Defizite abzustellen und die Explosiv- sowie Schlagkraft speziell im Mittelangriff zu verbessern. Am 9. November steht dann das erste Heimspiel gegen den TV Weitnau und den Aufsteiger aus Großkötz an.

Gleich zum Bezirksliga-Start holten die Damen II der Lechrain Volleys in Kaufering den ersten Punkt - bei der 2:3-Niederlage gegen DJK SB München Ost III. Dem Team vom SV Neuperlach mussten sich die Aufsteigerinnen mit 1:3 geschlagen geben. Einen gelungenen Saisonstart legte das Team der Damen III in der Kreisliga Schwaben mit zwei Siegen (3:1 /3:0) gegen FC Ebenhofen II (3:1) und TSV Pfuhl II (3:0) hin. In der Kreisliga Oberbayern kam es zum Aufeinandertreffen von LRV IV gegen LRV V, in dem sich das Team LRV IV 3:1 durchsetzte und auch gegen Haspelmoor mit 3:2 gewann. LRV V unterlag dagegen 2:3. Zum Saisonauftakt beim TSV Unterhaching mussten die U16-Lechrain-Mädchen in der höchsten Liga zwei knappe und eine klare Niederlage hinnehmen. So unterlagen sie mit 26:28/21:25 dem TSV Mühldorf und 24:26/27:25/8:15 dem TSV Unterhaching. Gegen Dachau waren die LRV-Mädchen chancenlos (13:25/12:25). (AZ)