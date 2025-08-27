Wie stellt sich die Pöringer Gruppe künftig auf?

Die Pöringer Gruppe versorgt die Gemeinden Weil, Penzing, Schwifting und Pürgen mit Wasser. Wie berichtet, investiert der Versorger rund 40 Millionen Euro in den kommenden Jahren, um das Netz zu modernisieren und zu vereinheitlichen. Kürzlich wurde die Sanierung der Brunnen in Schwabhausen, die zuvor nur den Ort versorgten, abgeschlossen und diese ans Netz der Gruppe angeschlossen, um die Versorgungssicherheit zu erhöhen. Bislang ist die Pöringer Gruppe nur für den Teil bis zu den Übergabeschachten zuständig. Angedacht ist, dass der Versorger sich künftig auch um die Ortsnetze kümmert und diese von den Gemeinden übernimmt.

Planungsbüro soll Vor- und Nachteile für Pöringer Gruppe ermitteln

Denkbar ist laut Pürgens Bürgermeister Wilfried Lechler beispielsweise, dass dies in Form eines noch zu gründenden Kommunalunternehmens erfolgt. Der Gemeinderat Pürgen hat deswegen kürzlich zugestimmt, dass ein Planungsbüro die Vor- und Nachteile der einzelnen Organisationsformen erarbeiten und auf Grundlage der Ergebnisse dann eine Entscheidung getroffen werden soll. Haben alle vier Gemeinderäte diesem Vorgehen zugestimmt, wird der Auftrag ausgeschrieben, so Lechler.