40-Millionen-Euro-Projekt: Pöringer Gruppe legt Zeitplan und Vorgehen fest

Plus Der Versorger liefert Wasser für über 14.000 Menschen in vier Gemeinden im Landkreis Landsberg. Es sind umfassende Investitionen nötig und es gibt ein großes gemeinsames Ziel.

Dass bei der Wasserversorgung der Gemeinden Pürgen, Penzing, Weil und Schwifting Handlungsbedarf besteht, ist schon länger bekannt. Pürgens Bürgermeister Wilfried Lechler, zugleich Vorsitzender der Pöringer Gruppe, nennt es „eine Mammutaufgabe“, was auf die Kommunen bei der Infrastruktur zukommt. Im Gespräch mit unserer Redaktion geht er auf den Zeitplan, die Finanzierung und zwei große Herausforderungen ein, die am Ende noch zu bewältigen sind.

Insgesamt sollen in den kommenden 20 Jahren rund 40 Millionen Euro investiert werden, um die Infrastruktur für die nächsten 50 bis 100 Jahre fit zu machen und zu vereinheitlichen. Lechler sagt, dass alle dieselbe technische Betriebsführung nutzten, sei als Zwischenschritt nötig, damit das Ziel, ein einheitlicher Wasserpreis für die vier Gemeinden, realisiert werden kann. „Es ist natürlich eine Herausforderung, die Zeit kostet, bis sich alle auf demselben Preisniveau eingepegelt haben“, räumt er ein. Auch die Ortsnetze sollen perspektivisch in den Besitz der Pöringer Gruppe übergehen. Zudem soll die Versorgungssicherheit durch einen Ringschluss erhöht werden. Bislang gibt es nur auf Höhe von Reisch eine Notleitung, über die die Stadt Landsberg im Fall von Problemen Wasser liefern könnte für Penzing und Weil.