Richard David Precht, Louisa Dellert & Co.: Rocketeer-Festival im Live-Blog

Spannende Innovationen, inspirierende Menschen: Die Volontärinnen und Volontäre der Mediengruppe Pressedruck berichten an dieser Stelle im Live-Blog vom Rocketeer Festival, der Konferenz für digitale Innovationen und Zukunftstrends im Kongress am Park in Augsburg.

Rocketeer Festival 2023: Speakerinnen und Speaker

Beim Rocketeer Festival, das von der Augsburger Allgemeinen veranstaltet wird, sind viele Speakerinnen und Speaker aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu Gast. Neben Philosoph Richard David Precht geben unter anderem Influencerin Louisa Dellert, Internet-Experte Sascha Lobo, Digitalministerin Judith Gerlach und Video-Produzent Jeremy Fragrance einen Einblick in ihre Arbeit und ihre Visionen.

Eine Übersicht über alle Speakerinnen und Speaker beim Rocketeer Festival 2023 finden Sie hier.

Programm beim Rocketeer Festival 2023

Das Rocketeer Festival beginnt um 9 Uhr und endet mit der Aftershow-Party ab 18 Uhr. Auf mehreren Bühnen und Orten im Kongress am Park gibt es Vorträge, Gespräche oder Workshops. Das vollständige Rocketeer-Programm finden Sie hier zum Download als PDF-Datei.

Augsburger Allgemeine beim Rocketeer Festival 2023

Auch unsere Redaktion ist vor Ort und berichtet über die spannendsten Innovationen und inspirierende Menschen. Auf der Idea Storm Stage sprechen zudem Ida König und Axel Hechelmann von der Augsburger Allgemeinen ab 14 Uhr in einem Live-Podcast der Reihe "Augsburg, meine Stadt" mit Tina Lorenz, der Leiterin des Digitaltheaters am Augsburger Staatstheater. (AZ)

