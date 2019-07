vor 21 Min.

Ein Naturschutz-Projekt mit Strahlkraft

Bei der Aktion „Jeder Quadratmeter zählt“ konnte sich jeder für die Umwelt einsetzen. Nun wurden die Gewinner gekürt.

Von Ulla Gutmann

Es geht um den Erhalt der Artenvielfalt – und dass sich im Bewusstsein der Menschen etwas geändert hat, da ist sich Frederik Schüttler, Vorsitzender der Mindelheimer Ortsgruppe des Bund Naturschutz, sicher. „Jeder Quadratmeter zählt“, diese Aktion, die Silke Lotterbach initiiert hat, animierte zahlreiche Familien, Kindergärten, Firmen und Einzelpersonen, ein Stückchen neuen Lebensraum zu schaffen für heimische Natur.

Viele Flächen im Unterallgäu haben sich in blühende Oasen verwandelt

In der Sparkasse in Mindelheim fand die große Preisverleihung statt, bei der es eigentlich nur Gewinner gab. Schon zu Beginn bekamen alle anwesenden Kinder ein Memoryspiel mit Naturmotiven. Gewinne gab es für die Kategorien Privatpersonen und Familien, Kinder- und Jugendgruppen, Unternehmen und dazu Sonderpreise wie den Kreativitätspreis, den Upcycling-Preis und den Fledermauspreis. Schüttler freute sich über 60 Einsendungen für den Wettbewerb. Flächen, die nur darauf gewartet haben, dass sie in blühende Oasen verwandelt werden, aber auch Insektenhotels oder Magerbeete, für die viel Schotter herangeschafft werden musste, entstanden und dass das eine Strahlkraft hat und Nachbarn und Bewunderer, beim Vorbeigehen animiert werden, Gleiches zu versuchen, da ist sich Schüttler sicher.

Besonderen Dank, und das nicht nur von Helmut Scharf, Vorsitzender der Kreisgruppe Bund Naturschutz, einen Blumenstrauß und den Kreativitätspreis bei der Aktion bekam Silke Lotterbach, die sich mit unermüdlichem Engagement für dieses Projekt eingesetzt hatte. Sie freute sich über die vielen Spenden, und dass die angesprochenen Firmen sofort und gerne Geschenkkörbe, Geldspenden, Bücher, Gutscheine und vieles mehr für die Gewinner bereitstellten.

Das Projekt "Jeder Quadratmeter zählt" soll sich weiterentwickeln

Alle sind jetzt gespannt, wie sich das Projekt weiterentwickelt, wie die Flächen im nächsten Jahr ausschauen werden. Silke Lotterbach versprach auch eine weitere Veranstaltung, bei der Fachleute, wie Christof Wegner (Naturgartengestalter, Frickenhausen), Walter Feil (Naturlehrgarten Mindelheim) und Dr. Clemens Mehnert Tipps geben für die richtige Pflege von Wildblumen: Mähzeitpunkt, -häufigkeit, -technik und mehr. Der Termin wird noch bekanntgegeben. „... und im Herbst bloß nicht alles wegschneiden und entsorgen!“, riet Lotterbach.

Die Projekte sind noch bis 30. Juli in der Sparkasse Mindelheim zu sehen.

