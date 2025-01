Großbrand im Parkhaus trifft Fahrzeugflotte der Ambulanten Krankenpflege

Beim Brand des Parkhauses am Bahnhof am vergangenen Freitagabend sind auch viele Autos verbrannt, besonders hart hat es die Ambulante Krankenpflege getroffen. Deren Fahrzeugflotte ist nicht mehr einsatzfähig. Das hat Folgen.

Das Feuer im Parkhaus am Bahnhof in Bad Wörishofens Innenstadt brach am Freitag um 18.18 Uhr aus. Rund 160 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen, die eine weithin sichtbare Rauchsäule über der Stadt verursachten. Insgesamt waren rund 200 Einsatzkräfte verschiedener Organisationen vor Ort. Die Schadensbilanz bisher: mindestens zwölf Autos ausgebrannt, 20 weitere beschädigt. Gesamtschaden vorerst: über eine Million Euro alleine am Gebäude, mindestens 400.000 Euro an den Autos. Das ganze Ausmaß der Schäden steht letztlich noch nicht fest. Klar ist aber nun, dass die Ambulante Krankenpflege besonders stark getroffen wurde. Die „Ambulante“ ist Mitglied im Caritasverein und wird vom eigenen Verein und dem Diakonieverein Bad Wörishofen getragen. Sie betreut hunderte Menschen.

So hält die „Ambulante“ den Pflegedienst trotzdem aufrecht

„Von unseren 23 Autos standen zum Zeitpunkt des Brandes 17 auf den Dauerparkplätzen im Parkhaus“, berichtet Marc Engstle, der Geschäftsführer der Ambulanten Krankenpflege. „Acht sind komplett verbrannt, an die anderen bin ich noch nicht rangekommen.“ Aus Sicherheitsgründen sei der Zugang zum Parkhaus noch nicht möglich, inwieweit die anderen Autos durch Rauchgase oder Hitzeentwicklung geschädigt sind, kann Engstle deshalb nicht sagen. „Schon aufgrund der Fürsorgepflicht für unsere Mitarbeiter müssen diese Fahrzeuge erst genau untersucht und gereinigt werden“, betont Engstle. „Sicher wird man auch die Luftfilter auswechseln müssen, vielleicht sind auch noch weiterführende Maßnahmen nötig.“

Um den laufenden Betrieb aufrechterhalten zu können, fahren die Mitarbeiter des Ambulanten Pflegedienstes aktuell mit ihren privaten Fahrzeugen. Ein Umstand, den Engstle den Pflegekräften nicht lange zumuten möchte. Er sieht in dem ganzen Desaster aber auch eine Chance.

Icon Galerie 16 Bilder In Bad Wörishofens Innenstadt brach am Abend des 10. Januar ein Feuer aus. Ein Großeinsatz war die Folge.

„Wenn wir uns jetzt schon neue Fahrzeuge anschaffen müssen, dann sollten wir gleich ein zukunftsfähiges Gesamtkonzept erstellen.“ Dabei zieht er auch die Anschaffung von E-Autos in Betracht – „wenn wir diese günstig mit eigenem Strom betanken können.“ Auch wenn es irgendwann einmal Geld von der Versicherung gibt: Ersetzt werde nur der Zeitwert, für dieses Geld gebe es aber kein neues Auto. Wobei es nicht unbedingt neue Autos sein müssen, auch gut erhaltene Jahreswägen oder Tageszulassungen kommen für Engstle in Frage. Da die Anschaffung selbst von Kleinwägen, so wie sie von der Ambulanten Krankenpflege gefahren werden, in den vergangenen Jahren stark gestiegen sind, kommen auf die Ambulante Krankenpflege nun erhebliche Kosten zu. „Wir freuen uns über jede Unterstützung, die wir bekommen können.“

Brandursache im Parkhaus ist weiter unbekannt

Die Brandursache ist weiter unbekannt. Die Kripo Memmingen führt die Ermittlungen. Man schließe derzeit nichts aus, auch nicht Brandstiftung, teilte die Polizei am Montag mit. Bereits 2016 hatte es ein Großfeuer in dem Parkhaus gegeben. Damals suchte die Polizei nach einem Brandstifter, allerdings ohne Erfolg. Für Dauerparker gibt es mittlerweile eine Lösung. Fahrzeugbesitzer und -besitzerinnen mit einem Dauerparkausweis für das Parkhaus am Bahnhof können mit diesem Ausweis auf das Parkhaus Kurpromenade und den Kroneparkplatz ausweichen, teilte die Stadt mit. Wer noch ein Auto im gesperrten Parkhaus stehen hat, soll sich unter der Telefonnummer 08247/9673-0 bei den Stadtwerken melden.