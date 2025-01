Feuer in Parkhaus: Millionenschaden in Bad Wörishofens Innenstadt

In Bad Wörishofen am Freitagabend ein Großbrand ausgebrochen. Das Parkhaus am Bahnhof stand in Flammen, über der Stadt stand eine weithin sichtbare Rauchsäule. Rund 160 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen, bis es gegen 21.30 Uhr endlich hieß: Feuer gelöscht. Fest steht bereits, dass ein Millionenschaden entstanden ist.

Warnungen vor Rauchgasen: Fenster und Türen schließen, Lüftungen ausschalten

Die Katastrophen-Warnapp Nina hatte am Freitagbend eine Warnung vor Rauchgasen auf die Handys der Menschen in Bad Wörishofen geschickt. Die Bewohnerinnen und Bewohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten, Hauslüftungen sollten ausgeschaltet werden. Gesundheitliche Beeinträchtigungen könnten nicht ausgeschlossen werden, hieß es.

Die Fenster zu schließen, sei ratsam, teilte auch die Feuerwehr mit, denn die Rauchsäule könne nicht nach oben abziehen. Stattdessen werde sie in Richtung Norden der Stadt gedrückt. Erst um 21.10 Uhr gab die Nina-App Entwarnung.

Warum es im Parkhaus in Bad Wörishofen brannte, ist unklar

Die Brandursache sei derzeit völlig unbekannt, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Kriminaldauerdienst und Brandermittler waren am Freitagabend bereits vor Ort, um diese Frage zu klären.

Das Feuer sei um 18.18 Uhr gemeldet worden. Die Feuerwehr war nach Angaben eines Sprechers mit rund 160 Einsatzkräften vor Ort, viele umliegende Feuerwehren sind nach Bad Wörishofen geeilt, um zu helfen. Die Feuerwehr aus Wiedergeltingen brachte einen Großventilator, um das Parkhaus vom Qualm zu befreien. Löschwasser mussten sich die Feuerwehren nach Auskunft eines Sprechers bald aus dem Wörthbach zapfen, da die Wassermengen aus den Hydranten nicht mehr ausreichten.

Der Brand sei im ersten Geschoss des zweistöckigen Parkhauses ausgebrochen, im Bereich für die Dauerparker, an der Seite zur Bahnschranke; der südliche Bereich sei dagegen vom Brand kaum betroffen, so die Feuerwehr. Es seien allerdings zahlreiche Autos in dem Parkhaus verbrannt, teilte die Feuerwehr gegen 21.30 Uhr mit. Gegen Mitternacht stand laut Polizei fest, dass mindestens zwölf Autos ausgebrannt und mindestens 20 weitere beschädigt wurden. Alleine der Schaden an den Autos belaufe sich auf mindestens 400.000 Euro, sagte ein Polizeisprecher unserer Redaktion. Der Schaden am Gebäude liege nach ersten vorsichtigen Schätzungen bei einer Million Euro. Umliegende Gebäude seien geräumt worden.

Icon Vergrößern In Bad Wörishofen kämpften Feuerwehren aus mehreren Orten gegen die Flammen im Parkhaus am Bahnhof. Foto: Markus Heinrich Icon Schließen Schließen In Bad Wörishofen kämpften Feuerwehren aus mehreren Orten gegen die Flammen im Parkhaus am Bahnhof. Foto: Markus Heinrich

Derzeit gebe es laut Feuerwehr den Verdacht, dass ein Auto in dem Parkhaus Feuer gefangen habe und die Flammen dann auf den Dachstuhl des Parkhauses übergriffen. Das Feuer war anfangs so stark, dass die Feuerwehrleute nicht ins Innere des Parkhauses konnten, das war zu gefährlich, berichtete der Sprecher.

Verletzte gab es glücklicherweise nicht, so jedenfalls ist der Stand um 21.30 Uhr. Der Einsatz werde voraussichtlich bis in die Morgenstunden dauern, teilte die Feuerwehr mit. Zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr rückten die ersten Wehren schrittweise wieder ab. Die Wörishofer Feuerwehr wird voraussichtlich eine Brandwache einrichten.

Icon Vergrößern Über Bad Wörishofen hing eine Rauchsäule, die derzeit nach Norden gedrückt wird. Foto: Heinrich Icon Schließen Schließen Über Bad Wörishofen hing eine Rauchsäule, die derzeit nach Norden gedrückt wird. Foto: Heinrich

Gleich neben dem Parkhaus befindet sich der Bahnhof Bad Wörishofen. Züge fahren hier heute nicht mehr. Die Bahn hat laut ihrer App einen Schienenersatzverkehr eingerichtet, der zwischen Türkheim und Bad Wörishofen verkehrt.

Zeugen des Brandes sowie Eigentümer beschädigter Fahrzeuge werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08331/100-0 mit der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen in Verbindung zu setzen.

Schon vor neun Jahren hatte das Parkhaus in Bad Wörishofen gebrannt

Es ist nicht der erste Großbrand im Parkhaus am Bahnhof. Schon im Mai 2016 stand das Gebäude in Flammen. Damals suchten die Ermittler nach einem Brandstifter:

