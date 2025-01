Sinnlich-Besinnliches im Salon des Kunstvereins

Das neue Kunstjahr im Mindelheimer Salon eröffnet der Kirchheimer Maler Johann Jörg alias Eschenlohe. Er gehört zu den aktivsten und auch fleißigsten Künstlern im Unterallgäu, unermüdlich bemüht er sich gemeinsam mit seiner Frau Kathrin Jörg um die Vernetzung der regionalen Kunstszene und darüber hinaus. Das Ehepaar Jörg bespielt seit Jahren den Kunstkreis Eschenlohe mit einem umfangreichen Jahresprogramm, das neben den Ausstellungen auch Musikveranstaltungen und Lesungen umfasst. Dass der Kreis an Kunstschaffenden im Kunstkreis Eschenlohe stetig wächst, garantiert ein vielseitiges Programm. Damit rücken die beiden ihrem Traum von einer lebendigen Kulturszene, die sich regelmäßig auch bei ihnen zu Hause in der Mühle Eschenlohe trifft, wieder ein Stückchen näher.

Kunstjahr-Eröffnung in Mindelheim mit Johann Jörg alias Eschenlohe

Die aktuelle Ausstellung im Salon, die nicht nur das Kunstjahr des Mindelheimer Kunstvereins eröffnet, sondern auch das des Kunstkreises Eschenlohe, widmet sich den vielfältigen Facetten des Menschseins. „In einer Zeit negativer Nachrichten und schwieriger Perspektiven versuche ich mit meinen Bildern positive Akzente zu setzen“, erklärt der Künstler. Seine Bilder sind stets von einer farbintensiven Expressivität, bisweilen provokativ in Haltung und Ausdruck der Figuren, meist Frauen. Oft wirken sie in ihrer provokativen und kompromisslosen Haltung eigentümlich Hilfe suchend und fordern den Betrachtenden geradezu heraus, nicht wegzusehen. Es geht um Auseinandersetzung über den Bildinhalt hinaus, um Fragen, was davor passiert ist, was danach passieren könnte.

Jörgs Bilder präsentieren einen unmittelbaren Einblick in eine menschliche Bewegung, selten sind seine Objekte in Posen gefangen, vielmehr nähern sich seine Bilder eher aus der Perspektive eines zufälligen Beobachters und liefern so Gefühle in expressiver Ausdrucksform. „Meine Malerei ist sinnlich-besinnlich, es ist wie Musik in Farbe“, sagt Jörg, der jeden Tag malt. Auch die 69 Bilder in der aktuellen Ausstellung sind alle aus dem vergangenen Jahr und für ihn ein künstlerischer „Ausdruck von Schönheit“, der sich zwischen Erwartungen und Nachdenken in unterschiedlichen Situationen und auch Formaten bewegt. In der aktuellen Ausstellung „Eschenlohe – Impression Mensch“ befinden sich zahlreiche kleinere Formate, die sich aus verschiedenen Perspektiven dem Menschsein nähern und die Betrachtenden dazu auffordern, ihren jeweils persönlichen Zugang zu den Figuren im Bild zu finden.

Vielfältiges Programm während der Eschenlohe-Ausstellung im Mindelheimer Salon

Die Ausstellung kann bis zum 29. Januar jeweils mittwochs von 16 bis 18 Uhr und sonntags von 14 bis 16 Uhr besucht werden sowie nach individueller Terminabsprache mit Johann und Kathrin Jörg unter kathrin.joerg@freenet.de oder 0157 / 81753113

Außerdem finden wieder eine Reihe von Veranstaltungen im Rahmen der Ausstellung statt: Am Sonntag, 12. Januar, um 14.30 Uhr lädt Eschenlohe zu einem Kunstgespräch ein. Eine Winter-Sonntags-Lesung gibt es mit Kathrin Jörg am 19. Januar um 14.30 Uhr. Am Samstag, 25. Januar, um 19 Uhr wird die Schreibwerkstatt Mindelheim lesen und am Sonntag, 26. Januar, um 14.30 Uhr gibt es noch einmal die Möglichkeit zu einem Kunstgespräch mit Eschenlohe.