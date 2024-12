Großauftrag für Grob Aircraft: Kanadische Luftwaffe bestellt 23 Flugzeuge

Grob Aircraft hat einen neuen Kunden gewonnen – und das gleich mit einem Großauftrag: Wie der Flugzeughersteller aus Mattsies mitteilt, wird er künftig auch die kanadische Luftwaffe beliefern. Die Royal Canadian Air Force hat 23 Trainingsflugzeuge des Typs G 120TP bestellt, die in der Ausbildung von Pilotinnen und Piloten eingesetzt werden.

Grob Aircraft werde im Rahmen des Future-Aircrew-Training(FACT)-Programms der kanadischen Luftwaffe eine entscheidende Rolle spielen, heißt es vonseiten der Firma. Gemeinsam mit dem kanadischen Unternehmen SkyAlyne, das als übergeordneter Dienstleister agiert, stellt Grob Aircraft die Trainingslösungen bereit. SkyAlyne koordiniert das Programm in enger Zusammenarbeit mit Grob Aircraft, um eine nahtlose Integration der neuen Flugzeuge und Trainingssysteme zu gewährleisten, so die Mitteilung aus Mattsies.

23 Flugzeuge von Grob Aircraft hat Kanada bestellt

Im Rahmen des FACT-Programms wird Grob Aircraft eine Flotte von 23 Trainingsflugzeugen an Kanada liefern: Der Typ G 120TP wurde speziell für die Pilotenausbildung entwickelt, an ihm können verschiedenste Szenarien simuliert werden. Die ersten kanadischen Piloten seien bereits in Mattsies geschult worden. Die Auslieferung der ersten Flugzeuge ist für 2025 geplant. Bei Grob Aircraft ist man stolz auf den Auftrag: Damit erweitere man nicht nur die Präsenz in Nordamerika, sondern unterstreiche auch weltweit seine Position als führender Anbieter von Trainingslösungen.

Wie Grob Aircraft mitteilt, hat sich die G 120TP als eines der weltweit erfolgreichsten Trainingsflugzeuge etabliert. Inzwischen wurden mehr als 200 Stück produziert, zahlreiche Pilotinnen und Piloten sind darin ausgebildet worden – und das aus den verschiedensten Ländern. Erst im Sommer hat die Deutsche Luftwaffe ihren Vertrag für die Pilotenausbildung mit dem Flugzeughersteller aus Mattsies verlängert.

Auch in den kommenden Jahren wird sie auf das bewährte Schulungsflugzeug G 120TP setzen, das vom Grob-Aircraft-Standort in Goodyear im US-Bundesstaat Arizona bereitgestellt wird. Die G 120TP dient als Einstiegsflugzeug für angehende Kampfpiloten der Bundeswehr und ist ein wichtiger Bestandteil des Trainingsprogramms, das junge Pilotinnen und Piloten auf ihren zukünftigen Dienst vorbereitet.

Auch weitere Streitkräfte setzen auf das Modell, etwa die britische Royal Air Force oder die United States Army, aber auch Länder wie Argentinien, Mexiko, Jordanien, Indonesien, Ecuador, Äthiopien, Kenia oder Bangladesch. Schweden hat kürzlich erst drei zusätzliche Flugzeuge für dieses Jahr bestellt, um die bestehende Flotte von zehn G 120TPs weiter auszubauen.