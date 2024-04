Mattsies

Im "Flug" über Mindelheim: Grob Aircraft setzt jetzt auf Virtual Reality

Plus Grob Aircraft aus Mattsies verkauft Flugzeuge und die dazugehörigen Trainings. Die werden immer digitaler - weshalb die Firma nun das Unterallgäu in 3D nachbaut.

Von Melanie Lippl

Von Weitem ist schon der Kirchturm von St. Stephan zu sehen, rechts auf einer Anhöhe thront die Mindelburg: Mindelheim kommt immer näher, bis wir direkt über die Häuser der Altstadt fliegen. Wir blicken nach oben in den kräftigblauen Himmel, drehen den Kopf nach links und rechts, wo die Tragflächen unseres Flugzeugs uns durch die Lüfte tragen. Nur Fliegen ist schöner. Denn eigentlich befinden wir uns mitten am Boden der Realität in einem eher nüchternen Büroraum in Mattsies. Der Flug übers Unterallgäu? Nur durch die VR-Brille sichtbar, eine virtuelle Realität (VR), die im Flugsimulator geschaffen wird. Was wie ein nettes Computerspiel wirkt, ist die neue Sparte, in der sich der Flugzeughersteller Grob Aircraft mit seinen 280 Mitarbeitenden steigende Umsätze erhofft.

Seit vielen Jahren verkauft die Mattsieser Firma nicht nur ihre Flugzeuge, sondern trainiert auch die Pilotinnen und Piloten, die damit unterwegs sind - die deutsche Luftwaffe gehört ebenso zu den Kunden wie die US Army, die britische Royal Air Force sowie ein Dutzend weiterer Militärs aus der ganzen Welt.

