Benefiz-Schafkopfturnier: Bei "Herz ist Trumpf" kommen 5160 Euro zusammen

Auch 2025 soll es das Benefiz-Schafkopturnier wieder geben. Nach zehn Jahren würde Benjamin Adelwarth die Organisation aber gerne in neue Hände übergeben.

Als voller Erfolg konnte auch dieses Jahr das traditionelle Schafkopfturnier „Herz ist Trumpf“ in Pfaffenhausen gewertet werden, worüber sich Organisator Benjamin Adelwarth bei der Helferfeier im Restaurant Fratelli besonders freute. Die rund 15 Helferinnen und Helfer dürfen sich auch in diesem Jahr wieder kräftig auf die Schultern klopfen, da sie das größte Schafkopfturnier in Bayerisch-Schwaben erfolgreich gemeistert haben. Das 38. Turnier sei fair und ohne große Probleme verlaufen, zog Organisator Benjamin Adelwarth ein positives Resümee. Dass dabei die sechs Gaststätten voll waren, sei besonders erfreulich gewesen. Er selbst blickt auf sein eigenes zehnjähriges Schafkopf-Jubiläum: 2013 hat er das Turnier mit der Sabine-Adelwarth-Stiftung von den Freunden Pfaffenhausens übernommen hat.

Das Startgeld der Teilnehmenden geht als Spende zu gleichen Teilen zu jeweils 2580 Euro an die Stiftung und die Kartei der Not, das Leserhilfswerk der Mindelheimer Zeitung. MZ-Redaktionsleiterin Sandra Baumberger würdigte die Leistung der Organisatoren und Helfer. „Jeder Euro wird da genutzt, wo er gebraucht wird“, bedankte sie sich und hob im selben Atemzug hervor: „Damit wird nicht nur Gutes getan, sondern auch die Dorfgaststätten werden am Leben erhalten, und als positiver Nebeneffekt werden dort auch noch Tradition und Kameradschaft gelebt.“ In den vielen Jahren waren insgesamt 17.766 Teilnehmer dabei, und es gingen bisher 197.330 Euro an die Kartei der Not.

Die Schafkopf-Spieler beim Turnier werden immer älter

Benjamin Adelwarth bedankte sich nicht nur bei jedem Helfer persönlich für seinen Einsatz, sondern warf auch einen Blick in die Statistik: „Mit 344 Teilnehmern und 86 Partien können wir zufrieden sein.“ Der Altersdurchschnitt war heuer erstmals bei 57,3 Jahren. „Sonst hatten wir immer so um die 52 Jahre, aber die Tendenz ist zunehmend älter werdend“, berichtet er. Nur vier Teilnehmer waren unter 18 Jahren, und 81 Kartler waren über 65.

Benjamin Adelwarth kann auf eine eingespielte Helferschar blicken, die ihm in der Zentrale bei der Anmeldung und anschließenden Auswertung und Preisverleihung den Rücken freihält. Die Spielleiter in den einzelnen Gaststätten sind ebenfalls seit Jahren routiniert im Einsatz und mit viel Herzblut dabei, Franz Leinauer und Michael Ziegenaus sogar von Anfang an. Etwas bedauerlich sei, dass die Region Pfaffenhausen eher mau vertreten war. 38 Spieler kamen direkt aus Pfaffenhausen, und aus der Verwaltungsgemeinschaft kartelten 68 Teilnehmer für den guten Zweck. „Ich würde mich freuen, wenn wir noch mehr Spieler aus direkter Nähe gewinnen könnten, und das sollte unser Ziel sein“, sagt Adelwarth.

Die Freunde Pfaffenhausens hatten das beliebte Turnier ins Leben gerufen

Vor vielen Jahren waren es noch die Freunde Pfaffenhausens, die diese Veranstaltung an Tradition und Brauchtum auf die Beine stellten. „Ich möchte heute noch mal betonen, dass es nur durch diese hervorragende Vorarbeit für mich möglich ist, dieses Turnier in dieser Form zu organisieren“, sagte Adelwarth in die gesellige Runde. Die Freunde Pfaffenhausens hätten den Grundstein gelegt: „Da tu‘ ich mir um ein Vielfaches leichter, da ich nicht immer nur betteln muss, sondern die Geschäfte und Firmen als Sponsoren sofort bereit sind.“

Am Ende überraschte er mit einer Hiobsbotschaft: „Nach zehn Jahren würde ich das Turnier auch wieder abgeben, falls sich jemand finden sollte.“ Zwar habe er das Turnier immer gerne organisiert, doch sei er überzeugt: "Ein Pfaffenhauser Turnier gehört auch in Pfaffenhauser Hände." Vorgespräche mit Bürgermeister Thomas Leinauer laufen bereits. Aber eines sei für ihn ganz klar: „Bevor es keiner macht, würde ich weitermachen, vorausgesetzt, ihr seid wieder alle mit dabei. Für das gesellschaftliche Leben hat das Turnier eine zu große Bedeutung.“