Der Gau Türkheim hat drei neue Gauschützenkönige

Plus Im Rahmen des Gauschützenballes werden in Wiedergeltingen die neuen Gauschützenkönige bekannt gegeben. Dabei gibt es einen phänomenalen "Heimsieg".

Mit einem Festwochenende beschloss der Schützenverein 1883 Wiedergeltingen die Feierlichkeiten zu seinem 140-jährigen Bestehen und das 68. Gauschießen. Im Rahmen des Gauschützenballes wurden die neuen Gauschützenkönige proklamiert.

Gefeiert wurde im eigens dafür errichteten Festzelt direkt am Schützenheim in Wiedergeltingen, das zum Gauschützenball bestens gefüllt war. Kein Wunder, hatten sich doch 48 Schützenkönige und Schützenköniginnen aus den Vereinen im Gau Türkheim angekündigt, um mit ihrem Schützenketten feierlich einzumarschieren.