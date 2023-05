Voll ins Schwarze beim Gauschießen in Wiedergeltingen

Plus Um das Unterallgäu kennenzulernen, geht es für unseren Volontär zum Gauschießen nach Wiedergeltingen. Dabei hat er zum ersten Mal ein Gewehr in der Hand.

In der Reihe "Ihr Unterallgäu" stellen Vertreterinnen und Vertreter aus Kultur, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ihr persönliches Unterallgäu vor. Heute geht es weiter mit dem Schützenverein Wiedergeltingen.

Einatmen, ausatmen, Luft anhalten, zielen und – abdrücken. Mit einer 5,0 ist der erste Schuss meines Lebens sicherlich keine Meisterleistung, aber die fallen ja bekanntlich auch nicht vom Himmel. Immerhin ins Schwarze habe ich getroffen. Der neunte Schuss meiner ersten Serie wird sogar eine 9,7. Besser soll es danach auch nicht mehr werden, doch die grobe Streuung wird nachlassen. Ich bin beim Gauschießen in Wiedergeltingen und lasse mir von Marianne Wiethüchter zeigen, wie man richtig schießt.