Beim Finalschießen des Gauschießens in Wiedergeltingen siegen die Favoriten

Beim Finalschießen des 68. Gauschießens sind Michaela Kögel und Sebastian Kugelmann in Wiedergeltingen nicht zu schlagen. Nun ist nur noch eine Frage offen.

Mit einem spannenden Finalschießen aller Klassen endete das 68. Gauschießen, das der SV Wiedergeltingen ausgerichtet hatte. Für die Gastgeber war es ein voller Erfolg: Nicht nur, dass sich letztlich

hatten, sondern es standen in drei Finals auch sechs Schützen des SV Wiedergeltingen am Schießstand.

So war es für Sigrun Hienle im Finale der Auflagenklasse zwar ein Heimspiel am Wiedergeltinger Schießstand. Doch gleichzeitig war es für die erfahrene Schützin das erste Finale überhaupt, noch dazu vor Zuschauern im eigens errichteten Zelt.

Auch die Auflageschützen haben ein Finale

Entsprechend aufgeregt war sie vor dem Wettkampf, den sie am Ende dann als Vierte beendete. Mit 102,4 Ringen schrammte sie nur knapp am Siegertreppchen vorbei, denn Rita Schropp vom Nachbarverein Schützenlust Amberg hatte mit 102,6 Ringen ein um zwei Zehntel besseres Ergebnis. Ganz vorn landete Altmeister Erich Golsner (Derndorf), der mit 104,8 Ringen vor Alois Stiegeler ( Kirchheim) mit 103,4 Ringen gewann.

Das erste Finale des Tages hatten die Schüler und Jugendlichen mit dem Luftgewehr absolviert. Hier gewann die Derndorferin Theresa Hampp mit 94,2 Ringen vor Raphael Pavic (Amberg/93,0) und Lara Schmid ( Ettringen/92,6). Lokalmatador Jonas Auerhammer schlug sich wacker und wurde mit 92,1 Ringen Vierter. Ohne Wiedergeltinger Konkurrenz fand das Finale der Junioren statt. Hier gewann Johannes Schropp mit dem beeindruckenden Ergebnis von 99,7 Ringen vor Stephanie Kluge aus Türkheim (96,6) und Dominik Resnitschek (Dorschhausen/92,9). Pech hatte hier der Mittelneufnacher Sebastian Steber: Beim vierten Versuch hatte er ein Problem mit seinem Gewehr und konnte den Schuss nicht in der Wettkampfzeit von 50 Sekunden abgeben. Deshalb fehlte bei ihm in der Schussanzeige ein Treffer.

Im Luftgewehr-Finale war eine Bundesligaschützin nicht zu schlagen

Ein Treffen der Besten war schließlich das Finale der Luftgewehrschützen, aus dem – wie zu erwarten – Michaela Kögel ( Mittelneufnach) als Siegerin hervorging. Die Bundesligaschützin, die für den SV Pfeil Vöhringen startet, legte eine satte 100er-Serie hin und gewann mit 104,3 Ringen. Rang zwei belegte Stefan Müller (Irsingen) mit 100,5 Ringen. Dritter wurde Markus Kögel (Dillishausen) mit 99,2 Ringen.

Fehlten im Luftgewehr-Finale die Schützen des Gastgebers, so war das Finalschießen der Luftpistolenschützen eine Wiedergeltinger Angelegenheit. Vier Finalisten kamen vom SV Wiedergeltingen, darunter mit dem Vereinsvorsitzenden und Bundesligaschützen Sebastian Kugelmann der Topfavorit. „Mit Carina Zacher, die in unserer Rundenwettkampf-Mannschaft mit der Luftpistole schießt, haben wir eigentlich sogar eine fünfte Schützin aus Wiedergeltinger im Finale“, sagte Kugelmann.

Drei Wiedergeltinger stehen bei den Luftpistolenschützen ganz oben

Am Ende war es dann eine Wiedergeltinger Demonstration: Denn Kugelmann wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gewann das Finalschießen mit 97,6 Ringen vor seinen Vereinskollegen Daniel Schoch (93,9) und Josef Scholz (93,2) auf den Plätzen zwei und drei. Der vierte Lokalmatador im Bunde, Ferdinand Dirnbacher, landete auf dem zehnten Platz (74,7). Doch der Schüler bewies, dass er mit den Erwachsenen gut mithalten kann. Carina Zacher wurde Siebte mit 85,3 Ringen.

„Wir als Ausrichter sind mit dem Ablauf des Finales und des Gauschießens sehr zufrieden“, zog Sebastian Kugelmann ein kleines Resümee. „Die Finalisten haben alle sehr gute Leistungen gezeigt und wurden zu Recht vom Gauvorstand geehrt.“

Gauschützenkönig wird am Freitag bekannt gegeben

Doch das große Geheimnis, wer denn nun auf der Festscheibe den besten Schuss gezeigt hat und neuer Gauschützenkönig wird, bleibt noch ein wenig unter Verschluss. Denn die Proklamation des neuen Gauschützenkönigs findet am kommenden Freitag, 12. Mai, um 20 Uhr in Wiedergeltingen im Rahmen des Gauschützenballes statt. Dieser ist gleichzeitig der Auftakt für die Festtage des SV Wiedergeltingen, der in diesem Jahr sein 140-jähriges Bestehen feiert.

Dem Gauschützenball am Freitagabend ab 20 Uhr mit der Band C’est la vie folgt am Samstag, 13. Mai, ab 20 Uhr der Partyabend mit den Lumpenbachern. Der Sonntag, 14. Mai, beginnt mit einem Kirchenzug um 8.30 Uhr und dem Festgottesdienst im Zelt (9 Uhr). Im Anschluss finden die Siegerehrung und die Preisverteilung statt.

Die Ergebnisse des 68. Gauschießens:

Finalschießen

LG

Schüler/Jugend 1. Theresa Hampp (Derndorf/94,2 Ringe), 2. Raphael Pavic ( Amberg /93,0), 3. Lara Schmid ( Ettringen /92,6)

Junioren 1. Johannes Schropp ( Amberg /99,7), 2. Stephanie Kluge (Türkheim-Markt/96,6), 3. Dominik Resnitschek ( Dorschhausen /92,9)

Schützenklasse 1. Michaela Kögel ( Mittelneufnach /104,3), 2. Stefan Müller (Irsingen/100,5), 3. Markus Kögel (Dillishausen/99,2)

Auflage 1. Erich Golsner (Derndorf/104,8), 2. Alois Stiegeler ( Kirchheim /103,4), 3. Rita Schropp ( Amberg /102,6)

LP

Schützenklasse 1. Sebastian Kugelmann ( Wiedergeltingen /97,6), 2. Daniel Schoch ( Wiedergeltingen /93,9), 3. Josef Scholz ( Wiedergeltingen /93,2)





Gauschießen

Festscheibe Die Sieger werden bei der Proklamation der neuen Gauschützenkönige im Rahmen des Gauschützenballes in Wiedergeltingen am Freitag, 12. Mai, ab 20 Uhr bekannt gegeben.

Punktscheibe

LG 1. Michaela Kögel ( Mittelneufnach /5,3-Teiler), 2. Margit Mang ( Mittelneufnach /6,3), 3. Daniel Schweiger (Schlingen/7,0)

LP 1. Ernst Rückl ( Dorschhausen /1,0), 2. Gerhard Sing (Türkheim-Markt/5,0), 3. Manfred Schiegg ( Kirchheim /7,8)

1. Ernst Rückl ( /1,0), 2. (Türkheim-Markt/5,0), 3. ( /7,8) Auflage 1. Norbert Kosub ( Amberg /2,0), 2. Helmut Trommer (Zaisertshofen/3,0), 3. Hans Wagner ( Amberg /3,1)

Meisterscheibe

LG

Schüler 1. Sophie Weinzierl ( Mittelneufnach /92 Ringe), 2. Christina Hampp (Derndorf/91), 3. Jonas Auerhammer ( Wiedergeltingen /90)

Jugend 1. Jakob Bäßler ( Amberg /99), 2. Theresa Hampp (Derndorf/98), 3. Johanna Steber ( Mittelneufnach /97)

Schützenklasse 1. Michaela Kögel ( Mittelneufnach /100), 2. Johannes Schropp ( Amberg /100), 3. Stefan Müller (Irsingen/100), 4. Robert Kausch (Zaisertshofen/100)

Senioren 1. Karoline Vogt ( Tussenhausen /98), 2. Josef Blum ( Rammingen /97), 3. Sigrun Hienle ( Wiedergeltingen /97)

1. Karoline Vogt ( /98), 2. ( /97), 3. Sigrun Hienle ( /97) Auflage 1. Alois Stiegeler ( Kirchheim /106,9), 2. Rita Schropp ( Amberg /105,7), 3. Erich Golsner (Derndorf/105,5)

LP

Schüler/Jugend 1. Maximilian Lutz (Türkheim-Markt/87), 2. Leonhard Treutwein ( Mittelneufnach /84), 3. Maximilian Wisura ( Mittelneufnach /82)

Schützenklasse 1. Sebastian Kugelmann ( Wiedergeltingen /98), 2. Daniel Sobczyk ( Ettringen /98), 3. Andreas Bertele ( Ettringen /97)

1. ( /98), 2. ( /98), 3. ( /97) Auflage 1. Dieter Märkl ( Markt Wald /101,8), 2. Manfred Reiter ( Wiedergeltingen /97,9), 3. Marianne Wiethüchter ( Wiedergeltingen /97,6)

Teilnehmer 600

Meistbeteiligung 1. SV Wiedergeltingen (78 Teilnehmer), 2. Schützenlust Amberg (59), 3. Frisch-Auf Mittelneufnach (57).