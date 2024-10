Es rumort in der Unterallgäuer CSU

Mehrere anonyme Briefe, die „ein langjähriges CSU-Mitglied in Sorge“ unterzeichnet haben will, zeigen deutlich: Rund ein Jahr vor der Bundestagswahl rumort es in der Unterallgäuer CSU spürbar. Hintergrund ist der neue Bundestagswahlkreis Memmingen/Unterallgäu, der neben der Stadt Memmingen und dem Landkreis Unterallgäu auch sieben Gemeinden aus dem Landkreis Augsburg umfasst. Er könnte es der Region ermöglichen, mit einem weiteren Abgeordneten in Berlin vertreten zu sein. Das parteiinterne Rennen um die Kandidatur hat bereits begonnen.

Sandra Baumberger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

CSU Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Unterallgäu Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis