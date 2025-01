Mindelheimer Maristenkolleg sichert Vereinen längere Hallenzeiten zu

Um den Jahreswechsel grummelte es in zwei Abteilungen des TSV Mindelheim. Der Grund: Das Maristenkolleg öffnete seine Dreifachsporthalle in den Weihnachtsferien nur für vier Turniertage. Dabei scheint sich alles um ein Missverständnis gehandelt zu haben.

Der Aushang an der Glastür der Dreifachsporthalle des Maristenkollegs war eindeutig: „In den Weihnachtsferien bleiben die Sporthallen des Maristenkollegs ab dem Freitag, 20.12., geschlossen und sind ab dem 07.01.24 wieder geöffnet. Die Dreifachsporthalle ist nach Neujahr lediglich für die Turniertage der Fußballabteilung (2./3. Januar) und der Handballabteilung (4./5. Januar) geöffnet.“ Dies bedeutete nicht nur, dass die Jugendfußballabteilung des TSV Mindelheim ihre sonst über vier Tage laufenden Turniertage auf zwei Tage eindampfen mussten, sondern auch, dass einen keinen zeitlichen Puffer zwischen den Hallenfußballtagen und dem folgenden Dreikönigsturnier der Handballer gab.

Handballer konnten erst am Abend vor dem Turnier aufbauen

Während in der Sporthalle am Abend des 3. Januar noch das E-Jugendturnier lief, wurden abseits des Spielfeldes schon die Handballer tätig, um die Vorbereitungen für ihr Turnier zu treffen, das am Folgetag um 9 Uhr startete. „Die Zusammenarbeit der beiden Abteilungen hat wirklich gut funktioniert“, sagt Dominik Eckers, einer der beiden Leiter der Mindelheimer Jugendfußballabteilung. Weil man aufgrund der fehlenden zwei Hallentage in diesem Jahr sieben Turniere an zwei Tagen zu organisieren hatte, sei es dennoch stressig gewesen.

Icon Galerie 78 Bilder Nach einem Jahr Pause richtet der TSV Mindelheim wieder sein traditionelles Dreikönigsturnier aus. Die besten Bilder der Herren- und Damenturniere gibt es hier.

Die Schuld sahen die Vereinsverantwortlichen beim Hausherrn, dem Maristenkolleg. Das habe, gestützt auf einen schulinternen Beschluss aus dem Jahr 2023, daran festgehalten, die Dreifachsporthalle in den Weihnachtsferien erst wieder in der zweiten Ferienwoche nach Neujahr zu öffnen. Die Schule dagegen sagt, es habe diesbezüglich keine Anfragen gegeben. „Es wäre von unserer Seite kein Problem gewesen, die Halle zu öffnen“, sagt Peter Kosak, Leiter des Schulwerks der Diözese Augsburg, zu dem das Maristenkolleg gehört. „Es wäre ja kindisch, wenn wir auf die Schließzeiten pochen würden, denn in der Zeit ist die Halle ja frei. Der Verein hätte nur anfragen müssen.“

Eine Ausweitung der Hallenöffnung ist möglich

Dr. Hermann Landherr, der als Hallenkoordinator praktisch das Bindeglied zwischen Maristenkolleg und Stadt ist und die außerschulischen Hallenzeiten an die einzelnen Vereine und Abteilungen verteilt, spricht von einem Missverständnis. Er habe aufgrund des Beschlusses der Schule zur Nutzung der Halle in den Weihnachtsferien die Möglichkeit einer Ausweitung der Hallenzeiten nicht hinreichend kommuniziert.

Icon Galerie 34 Bilder Der TSV Mindelheim richtet seine traditionellen Hallentage in der Maristenhalle aus. Von den F- bis zu den D-Junioren kickte der Fußballnachwuchs mit Begeisterung um die Turniersiege.

In den nächsten Weihnachtsferien soll es wieder besser laufen. „In Rücksprache mit Schulleiterin Frau Dobrindt sollen zukünftig genügend Turniertage zur Verfügung gestellt werden“, so Landherr. So sei nun angedacht, dass bei zukünftigen Terminen die Einschränkung „nach Neujahr“ wegfallen könne. So könnten Ende dieses Jahres die Ferientage vom 27. bis 30. Dezember sowie vom 2. bis 4. Januar für die Turniere der Jugendfußballer und der Handballer des TSV Mindelheim genutzt werden - inklusive des gewünschten Puffers für den Auf- und Abbau.