Stromausfall trifft weite Teile Bad Wörishofens

In Bad Wörishofen gab es erneut einen größeren Stromausfall. Die Suche nach der Ursache geht voran, offenbar wurde bei dem Schaden ein Trafo beschädigt.

„Wir hatten am vergangenen Samstag gegen 5.30 Uhr einen Ausfall von zwei Mittelspannungsleitungen in Bad Wörishofen“, teilt Stadtwerke-Chef Peter Humboldt auf Nachfrage mit. „Betroffen waren Teile der Stadt.“ Nach dem Ausmaß des Stromausfalls hatte sich am Montagabend Manfred Gittel (FW) im Stadtrat erkundigt.

Gegen 5.30 Uhr fiel der Strom in Bad Wörishofen aus

Humboldt sagt, man habe schnell reagiert und deshalb sei der größte Teil des betroffenen Netzgebietes ab sieben Uhr wieder mit Strom versorgt gewesen. „Die restlichen Bereiche gingen gegen acht Uhr wieder in Betrieb“, berichtet Humboldt.

Der Auslöser für den Ausfall sei mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Defekt in einer 20-Kilovolt-Schaltanlage. „Die Anlage wurde durch die Wärmeentwicklung zerstört und wird kurzfristig ausgetauscht“, so Humboldt. In der Folge sei auch ein Trafo beschädigt, der Austausch sei bereits im Gange.