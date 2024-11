Türkheimer Nachbarschaftshilfe mit Herz

Seit März haben sich 14 aktive Menschen achtmal getroffen, um das Konzept der neuen Nachbarschaftshilfe in Türkheim mit Leben zu füllen. Jetzt ist es so weit: Die neue Nachbarschaftshilfe Türkheim steht in den Startlöchern und sucht weitere Helferinnen und Helfer für Aufgaben wie Fahrdienste, Besuchsdienste und Begleitung, für Unterstützung beim Einkaufen und bei kleineren Arbeiten im Haus und Garten. Auch Hilfe im Schriftverkehr mit Behörden und im Umgang mit Smartphone und Computer sei hochwillkommen.

Die Nachbarschaftshilfe richtet sich in erster Linie an ältere und/oder vorübergehend unterstützungsbedürftige Mitbürgerinnen und Mitbürger. Sie sei keine Konkurrenz für das Handwerk, bei Dienstleitungen und Behörden. Auch könne sie keine pflegerischen Leistungen erbringen, grenzt die Leiterin des Seniorenbüros im Waaghaus, Marion Hemmer-Bachmann, das Aufgabenspektrum ein. Das Ziel sei, den zumeist älteren Betroffenen ein möglichst selbständiges Leben in vertrauter Umgebung zu ermöglichen und der Vereinsamung entgegenzuwirken.

Bürgermeister Christian Kähler stand und steht voll hinter dem Aufbau der Türkheimer Nachbarschafthilfe: „Er ist der wichtigste Mensch an Bord!“ Dass er mit Herz und Engagement die Vorbereitungszeit begleitet hat, zeigt allein schon die Tatsache, dass er bei fast allen Treffen dabei war. Die Marktgemeinde Türkheim ist der Träger der neuen Nachbarschaftshilfe.

Schon junge Leute ab 14 Jahren könnten sich engagieren, beispielsweise beim Einkaufen oder für Botengänge, mit Hilfe beim Schneeschippen oder im Garten. Für alle ehrenamtlichen Mitarbeitenden gibt es eine Aufwandsentschädigung, begleitende Gespräche und das Angebot von Schulungen. Das Konzept lautet: „Die Nachbarschaftshilfe zeichnet sich aus durch wertfreien Einsatz, unabhängig von Religion und Nationalität.“ Das bedeute gleichzeitig, dass sie mit den schon bestehenden Vereinen und Organisationen aus Religion, Freizeit, Sport, Gesundheit und Kultur kooperieren. Beispielsweise in der Zusammenarbeit mit dem Türkheimer Christophorus-Kreis.

Alle bisher eingegangenen Anfragen von Betroffenen, die Hilfe suchten, sind gelistet. Das Seniorenbüro hat bisher gut 90 telefonische und persönliche Beratungen geleistet. Kontakt für Hilfesuchende und solche, die als Helfer mitmachen wollen, im Seniorenbüro im Waaghaus. Sprechstunde ist am Mittwoch von 9 bis 12 Uhr und nach Vereinbarung unter der Telefonnummer 08245/6869619. Ab dem nächsten Jahr 2025 wird das Seniorenbüro dann unter der Woche montags bis freitags am Vormittag geöffnet sein.